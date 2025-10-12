इन 5 फेदर हेयर कट का इन दिनों है चलन, आप भी चुनकर लगेंगी बेहद खूबसूरत 

LOADING...
लेखन सयाली
Oct 12, 2025
05:10 pm
जिस तरह मेकअप रुझान बदलते रहते हैं, ठीक वैसे ही नए-नए हेयर कट भी चलन में आते रहते हैं। इन दिनों जिस हेयर कट को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है वह है 'फेदर कट'। यह एक तरह का लेयर कट होता है, जिसके बाद बालों को पंख जैसे सिरे मिलते हैं। इस कट के जरिए बाल घने नजर आने लगते हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 तरह के ट्रेंडी फेदर कट के बारे में बताएंगे।

#1

लेयर वाला फेदर कट

लेयर फेदर कट एक खूबसूरत हेयर कट होता है, जो लंबी लेयर को मुलायम सिरे देता है। इस हेयर कट में आप अपने बालों की लंबाई अपनी पसंद के मुताबिक यह कर सकती हैं। इसके दौरान बालों को अलग-अलग लंबाई में काटा जाता है, जिससे छोटी से लंबी लेयर बन जाती हैं। इसके बाद सिरों को पंख जैसी बनावट देने के लिए खास तकनीक से काटा जाता है। यह हेयर कट खास तौर से लंबे बालों पर अच्छा लगता है।

#2

बैंग्स के साथ फेदर कट

इन दिनों कर्टन बैंग्स बहुत पसंद किए जा रहे हैं, जो साधना कट का आधुनिक रूप हैं। इस हेयर कट को अमेरिकी गायिका सबरीना कारपेंटर ने मशहूर किया है। अगर आप भी उनके जैसा हेयर कट चाहती हैं तो सैलून में जा कर बैंग्स के साथ फेदर कट की मांग करें। इसमें केवल आगे के बालों को छोटा किया जाता है और बाकी बालों को लेयर में काटा जाता है। बालों के सिरों को पंख जैसा कट दिया जाता है।

#3

फेस फ्रेमिंग फेदर कट

फेस फ्रेमिंग फेदर कट में चेहरे को फ्रेम करने के लिए बालों को पतली लेयर में काटा जाता है। इसमें चेहरे के चारों ओर लेयर काटी जाती हैं, जो सिरों पर पतली होती जाती हैं। इस कट के जरिए चेहरे के प्राकृतिक फीचर्स निखर जाते हैं और गोल चेहरा लंबा नजर आता है। इस कट में बालों की लंबाई आप अपनी पसंद के मुताबिक तय कर सकती हैं। हालांकि, अगर आप बालों को लंबा रखेंगी तो ज्यादा सुंदर लगेंगी।

#4

U आकार वाला फेदर कट

U कट फेदर स्टाइल एक ऐसा हेयर कट है, जिसमें पीछे की ओर बालों को U आकार में काटा जाता है। इसमें भी बालों के सिरे पंखों की तरह नजर आते हैं। इसमें पीछे के बाल गोल आकार में दिखते हैं, जिसके सिरे नुकीले नहीं दिखाई देते। हालांकि, इसमें सामने की ओर छोटी लेयर रहती हैं, जो सिरों की ओर से पतली होती जाती हैं। यह फेदर कट कर्ली, सीधे और वेवी, तीनों प्रकार के बालों पर अच्छा लगता है।

#5

क्लासिक फेदर कट

क्लासिक फेदर कट 70 और 80 के दशक में मशहूर हुआ करता था। हालांकि, यह पिछले कुछ सालों से दोबारा चलन में आ गया है। क्लासिक फेदर कट को 1970 में फराह फॉसेट नाम की अभिनेत्री ने प्रसिद्ध किया था। यह हेयर कट सभी प्रकार के बालों पर जंचता है, लेकिन यह वेवी बालों पर सबसे अच्छा लगता है। इसकी मदद से बाल घने नजर आने लगते हैं और चपटे नहीं दिखाई देते हैं।