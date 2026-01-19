बसंत पंचमी पर पूजा के समय पुरुष पहन सकते हैं ये पीले कपड़े, लगेंगे स्टाइलिश

बसंत पंचमी पर पूजा के समय पुरुष पहन सकते हैं ये पीले कपड़े, लगेंगे स्टाइलिश
क्या है खबर?
इस साल 23 जनवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है, जो जल्द ही आने वाली है। यह मां सरस्वती को समर्पित त्योहार है, जिस दिन उनका जन्म हुआ था। इस दिन सभी के घरों में मां सरस्वती की पूजा होती है, जिसके दौरान पारंपरिक कपड़े पहने जाते हैं। इस पर्व पर पीले रंग का खास महत्व होता है, जो मां सरस्वती का प्रिय है। इस दिन स्टाइलिश दिखने के लिए पूजा के समय पुरुष ये पीले कपड़े पहन सकते हैं।
#1
पीला धोती कुर्ता
जब कुछ न समझ आए तो एक सदाबहार पीला कुर्ता पहन लेना सबसे बढ़िया रहता है। इसके साथ सफेद रंग की धोती पेयर करने से एक शानदार पारंपरिक आउटफिट बन जाएगा। यह लुक पूजा के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। आप चाहें तो पारंपरिक धोती बांधने की जगह धोती पैंट भी पहन सकते हैं। इसके साथ कोल्हापुरी चप्पल पहनें, ताकि आप सारे काम भी आराम से कर सकें। आप चाहें तो गले में दुपट्टा भी ओढ़ सकते हैं।
#2
पीला चिकनकारी कुर्ता
लखनऊ की शान चिकनकारी कुर्ते हर पुरुष पर अच्छे लगते हैं। यह सरस्वती पूजा जैसे पारंपरिक और शुभ मौके के लिए आदर्श रहेगा। पीले रंग का चिकनकारी कुर्ता लें, जिस पर सुंदर-सी कढ़ाई की गई हो। आप सफेद कढ़ाई वाला पीला कुर्ता ले सकते हैं या फिर पीली कढ़ाई वाला ही कुर्ता भी पहन सकते हैं। इसके साथ सफेद रंग का पायजामा पहनें और पैरों में कोल्हापुरी चप्पल स्टाइल करें।
#3
पीली शर्ट और सफेद पैंट
अगर आपके पास पारंपरिक कपड़े नहीं हैं तो भी चिंता की बात नहीं है। आप पीले रंग की शर्ट पहन कर भी सरस्वती पूजा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ सफेद रंग की पैंट पहनें, जो लुक को संतुलित करेगी। अगर आप चाहें तो इसके साथ नीले रंग की डेनिम जींस भी पहन सकते हैं। कलाई में घड़ी पहनें, पैंट में बेल्ट लगाएं और गले में पतली चेन पहन लें।
#4
पीली हुडी
पूजा के लिए पीले रंग की हुडी का चुनाव करना भी गलत निर्णय नहीं होगा। यह लुक कम उम्र के पुरुषों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। इसमें आप आरामदायक महसूस करेंगे और ठंड से भी बचे रहेंगे। ऐसी हुडी चुनें, जिस पर ज्यादा चित्र न बने हों। अगर वह एकल रंग की हुई तो बहुत शानदार लुक देगी। इसके साथ आप डेनिम जींस पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग से परहेज करें।
#5
सफेद कुर्ता और पीली नेहरू जैकेट
अगर आप बसंत पंचमी के अवसर पर केवल कुर्ता नहीं पहनना चाहते तो ऊपर से नेहरू जैकेट लेयर कर लें। आप पीले कुर्ते के साथ सफेद रंग की नेहरू जैकेट कैरी कर सकते हैं। ऐसी जैकेट का चुनाव करें, जिस पर थोड़ी कढ़ाई हो या कोई सुंदर प्रिंट हो। आप एक से ज्यादा रंग वाली नेहरू जैकेट पहनकर और भी आकर्षक लग सकते हैं। ये सभी पीले आउटफिट आपको खास लुक देंगे।