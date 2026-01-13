सर्दियों में लें इन कोरियाई व्यंजनों का आनंद, स्वाद ऐसा की चाटते रह जाएंगे उंगलियां

भारत के लोगों को पिछले कुछ सालों से कोरियाई खाना बहुत पसंद आने लगा है। दक्षिण कोरिया का खान-पान मसालेदार, तीखा और चटपटा होता है। यहां ज्यादातर व्यंजनों में चावल, ताजा सब्जियां और फेरमेंटड खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। सर्दी के मौसम में इस देश में कई गर्माहट देने वाले पकवान बनते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 पारंपरिक पकवानों की रेसिपी बताने वाले हैं। ये सभी आसानी से बन जाते हैं और बेहद लजीज होते हैं।

#1 बुडे जिगे बुडे जिगे एक सूप वाला व्यंजन है, जिसमें कोरियाई और अमेरिकी स्वाद शामिल होते हैं। इसे आर्मी स्टू भी कहते हैं, क्योंकि इसे कोरियाई जंग के बाद एक बेस कैंप में ईजाद किया गया था। यह उस वक्त बनी थी, जब दक्षिण कोरिया में खाने की किल्लत थी। इसे बनाने के लिए एक मसालेदार सूप तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें नूडल्स, सब्जियां, टोफू, प्रोटीन, राइस केक और जो-जो सामग्रियां मौजूद हों, सभी डाल दी जाती हैं।

#2 रामेन कोरियाई खान-पान की बात हो और रामेन का जिक्र न किया जाए, ऐसा संभव नहीं। यह नूडल्स वाला व्यंजन सर्दियों में गर्माहट देगा और मन तृप्त कर देगा। इसके लिए लहसुन भूनें और सोया सॉस डालकर पनीर को सेक लें। अब गाजर, शिमला मिर्च, मशरूम और प्याज जैसी सब्जियों को अलग-अलग पका लें। रामेन नूडल्स को ज्यादा पानी में पकाएं और उसमें सब्जियां, पनीर, सिरका, लाल मिर्च का पेस्ट, सोया सॉस और सफेद तिल डालें।

#3 जापचे कोरिया में एक और नूडल डिश पसंद की जाती है, जिसे जापचे कहते हैं। इसके लिए एक कटोरी में सोया सॉस, तिल का तेल, लहसुन और चीनी को मिलाएं। अपनी पसंद के नूडल्स उबालकर उनपर यह सॉस डालें। ज्यादातर लोग इसमें चावल या आलू से बने नूडल्स डालना पसंद करते हैं। अब पैन में तेल डालकर सब्जियां भूनें और उसमें सौसी नूडल्स डालकर पकने दें। इसे सफेद तिल से सजाकर परोसें और मजे से खाएं।

#4 कोरियाई हॉट पॉट कोरियाई हॉट पॉट सर्दियों में राहत देने वाला पकवान होता है। इस पकवान में सूप शामिल होता है, जिसमें लोग अपनी पसंद की चीजें मिलाकर खा सकते हैं। इसके लिए सूप बेस तैयार कर लें और उसे एक छोटे स्टोव के साथ मेज पर रखें। आप इसमें अलग-अलग प्रकार के नूडल्स, टोफू, पनीर, बींस, सब्जियां, राइस केक और मिर्च आदि डालें। उनके पकने का इंतजार करें और एक कटोरे में निकालकर खाते जाएं।