आपको एक बार जरूर चखने चाहिए वियतनाम के ये 5 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन, होते हैं स्वादिष्ट

वियतनाम एशिया का एक सुंदर देश है, जो अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। भारतीय इस देश की यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि कम बजट में भी यहां जाया जा सकता है। वियतनाम की खासियत उसका खान-पान है, जिसमें ताजा सामग्रियों और स्वादों का शानदार संयोजन मिलता है। आज के लेख में हम आपको इस देश के 5 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजनों के बारे में बताने वाले हैं। इन्हें खा कर आपका दिल खुश हो जाएगा।

#1 फो चाय फो चाय वियतनाम के पारंपरिक नूडल्स सूप 'फो' का शाकाहारी वर्जन है। फो में मांस वाला शोरबा इस्तेमाल होता है, लेकिन फो चाय में सब्जियों का शोरबा डाला जाता है। यह सूप अदरक, प्याज, दालचीनी जैसे मसलों और सोया सॉस को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे चावल से बने नूडल्स के साथ परोसा जाता है और इसमें कई तरह की ताजा सब्जियां भी मिलाई जाती हैं। फो चाय मशरूम, टोफू, बोक चॉय और ब्रोकली के साथ खाया जाता है।

#2 दाउ सोत का चुआ अगर आप पनीर खाने के शौकीन हैं तो आपको दाउ सोत का चुआ जरूर पसंद आएगा। हालांकि, इसे पनीर की जगह टोफू से बनाया जाता है, जो सोया से तैयार होता है। इसे बनाने के लिए टमाटर को पकाकर मुलायम किया जाता है और सॉस बनाया जाता है। इसके बाद इस सॉस में तला हुआ टोफू डाला जाता है, जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। इस व्यंजन को हरी प्याज छिड़ककर परोसा जाता है।

#3 बाहन बोत लोक आपने क्रिस्टल डम्पलिंग का नाम तो जरूर सुना होगा, जिनकी बाहरी लेयर पारदर्शी नजर आती है। ये असल में वियतनाम के पारंपरिक डम्पलिंग होते हैं, जिन्हें बाहन बोत लोक कहा जाता है। इन्हें टैपिओका के आटे से तैयार किया जाता है, जिस वजह से ये पारदर्शी और बेहद पतले होते हैं। इनकी बनावट चबाने योग्य होती है और इनमें अलग-अलग तरह की फिलिंग की जाती है। ये डम्पलिंग अलग-अलग रंगों में भी बनाए जाते हैं।

#4 बन मी चाय वियतनाम का सैंडविच दुनियाभर में मशहूर है, जिसके शाकाहारी वर्जन को बन मी चाय कहते हैं। इसे बगेत ब्रेड से तैयार किया जाता है, जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती है। इस सैंडविच में अंडे या मांस की जगह टोफू या मशरूम की पैटी डाली जाती है। इसके बाद इसमें मूली और गाजर का अचार रखा जाता है, जो बेहद अहम सामग्री है। इसमें खीरे, धनिया, दाल, मेयोनीज, तमारी और चिली सॉस लगाया जाता है।