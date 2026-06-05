एक बार बनाकर खाएं स्पेन के ये 5 पारंपरिक स्नैक्स, स्वाद के साथ मिलेगा पोषण

स्पेन में स्नैक्स को टेपस कहा जाता है और ये वहां के खान-पान का एक अहम हिस्सा होते हैं। टेपस को बार में पेय पदार्थों के साथ परोसा जाता है और इसमें कई तरह के व्यंजन शामिल होते हैं। हालांकि, आज हम आपको कुछ ऐसे टेपस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शाकाहारी हैं और इन्हें घर पर बनाना आसान है। आइए इन व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 पैन कॉन टोमाटे पैन कॉन टोमाटे एक सरल कैटलन टेपस व्यंजन है, जिसे ब्रेड से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए थोड़ी सख्त ब्रेड लेकर उसे टोस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर टमाटर और लहसुन का गाढ़ा पेस्ट लगाया जाता है। ब्रेड के ऊपर से ताजा जैतून का तेल और नमक छिड़क दिया जाता है। ब्रेड पर टमाटर का पेस्ट लगाने से पहले इस पर लहसुन की कली को घिसा जाता है।

#2 पाटाटा ब्रावा पाटाटा ब्रावा स्पेन का एक बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू के टुकड़े काटकर उन्हें डीप फ्राई किया जाता है। फिर एक पैन में लहसुन, टमाटर, सिरका, पेपरिका, आटा, नमक और पानी डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। अब इस पर तैयार आलू डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसा जाता है। आप चाहें तो इसमें मिर्च का पाउडर भी मिला सकते हैं। यह व्यंजन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है।

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#3 ब्रेड क्रोकेट ब्रेड क्रोकेट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मक्खन पिघलाएं, फिर इसमें बारीक कटा प्याज और लहसुन भूनें। अब इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च डालकर भूनें, फिर इसमें बारीक कटी पालक की पत्तियां और थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें मैदा, चीनी, नमक और काली मिर्च मिलाएं। इसके बाद इसमें ब्रेड का चूरा मिलाएं। अब इस मिश्रण को टुकड़ों में काटकर परोसें। यह नाश्ता बच्चों को भी पसंद आएगा।

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#4 पिमिएंटोस डे पैड्रॉन पिमिएंटोस डे पैड्रॉन उत्तर-पश्चिमी स्पेन के गैलिसिया क्षेत्र की छोटी और हरी मिर्च हैं, जिसे एक बेहतरीन स्नैक बनता है। इसे बनाने के लिए एक गहरी कढ़ाई में तेल गर्म कर लें। इसके बाद इसमें सभी मिर्चियों को डालें और तब तक भूनते रहें जब तक उनका ऊपरी छिलका हल्का काला न पड़ जाए। इन्हें एक थाली में निकालें और ऊपर से जैतून का तेल और नमक डालकर गर्मा-गर्म परोसें।