ये 5 लजीज सिंधी पकवान आपको जरूर आएंगे पसंद, इनकी रेसिपी भी होती है आसान 

सिंधी खान-पान भारत में बहुत प्रसिद्ध है, जो सिंधी लोगों का पारंपरिक भोजन होता है। इसमें कई स्वादिष्ट मसालों का जायका मिलता है और मीठे व नमकीन स्वादों का संयोजन मन को तृप्त कर देता है। अगर आपको भी सिंधी खाना पसंद आता है या आप उसे चखकर देखना चाहते हैं यह लेख आपके लिए ही है। आज हम आपको 5 सिंधी पकवानों की रेसिपी बताएंगे, जो स्वाद में लाजवाब होते हैं और उन्हें बनाना भी आसान होता है।

#1 दाल पकवान दाल पकवान सबसे मशहूर सिंधी व्यंजन है। इसके लिए मूंग, चना और हरी मूंग की दाल को अलग-अलग पका लें और मूंग की दाल को मीस लें। चना दाल को हल्का मीसें और उसमें जीरा, हींग और मसालों का तड़का लगा दें। हरी मूंग की दाल में प्याज, मसालों और टमाटर की पियूरी मिलाएं। पकवान बनाने के लिए मैदा, अजवाइन, जीरा, नमक और पानी मिलाकर आटा गूंध लें। इसकी रोटियां बेलकर उनमें छेद करें और कुरकुरा होने तक तलें।

#2 आलू टुक आलू टुक बनाने के लिए सबसे पहले आलू को नमक वाले पानी में नरम होने तक उबालें और फिर ठंडा होने पर इन्हें छीलकर काट लें। अब आलू पर थोड़ा नमक छिड़कें और उन्हें तेल में सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक तल लें। इसके बाद तले हुए आलू के ऊपर अमचूर पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर छिड़ककर इन्हें गर्मा-गर्म परोसें। इन्हें आप स्नैक की तरह या रोटी के साथ खा सकते हैं।

#3 सिंधी कढ़ी सिंधी कढ़ी दही वाली कढ़ी से अलग होती है, क्योंकि इसमें खास मसाले और सब्जियां शामिल की जाती हैं। इसे बनाने के लिए एक गहरे बर्तन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, मेथी और राई भूनें। इसके बाद इसमें बेसन डालकर मिलाएं और करी पत्ते भी शामिल करें। इसमें गर्म पानी, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर की पियूरी मिलाएं। अंत में इसमें भुनी हुई भिंडी, भुना बैंगन, आलू और सहजन डालकर पकने दें।

#4 कोकी कोकी तैयार करने के लिए गेहूं का आटा, बेसन, बारीक कटा हरा धनिया, प्याज, जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च और अनारदाना को मिलाकर आटा गूंध लें। अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें छोटे-छोटे गोल आकार में बेल लें। इसके बाद उन्हें घी लगे पैन में कुरकुरा और सुनहरा भूरा होने तक सेंक लें। यह एक तरह का मसालेदार पराठा होता है, जो चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है।