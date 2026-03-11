ओडिशा के 4 पारंपरिक नाश्ते, जो आपको एक बार जरूर आजमाने चाहिए

ओडिशा भारत के पूर्वी हिस्से का एक खास राज्य है। यहां आपको कई ऐसे पारंपरिक नाश्ते मिलेंगे, जो स्वादिष्ट भी हैं और सेहत के लिए अच्छे भी। ये नाश्ते बताते हैं कि राज्य का खान-पान कितना पुराना और समृद्ध है। इनको बनाने में अक्सर वहीं की स्थानीय चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। हर पकवान का अपना अलग स्वाद और अलग अंदाज है। आज के लेख में ओडिशा के 4 पारंपरिक नाश्तों के बारे में जानें।

#1 पखाल पखाल चावल से बनने वाला एक लजीज पकवान है। इसे अक्सर सब्जियों या तले हुए नाश्ते के साथ खाते हैं। गर्मी के मौसम में लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यह शरीर को ठंडक देता है। इसे बनाने के लिए पके हुए चावल को रात भर पानी में भिगोकर रखते हैं। इससे इसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। पखाल को लोग आलू भरता या चूरा के साथ खाना पसंद करते हैं। इनको मिलाकर यह व्यंजन पूरा होता है।

#2 बड़ा बड़ा दाल के पकौड़े होते हैं, जिन्हें तेल में तला जाता है। ये बाहर से करारे और अंदर से नरम होते हैं और पेट भर देते हैं। उड़द दाल में मसाले मिलाकर इन्हें तैयार किया जाता है। इन्हें ज्यादातर खट्टी चटनी के साथ परोसा जाता है। ओडिशा में लोग इन्हें सुबह के नाश्ते में या फिर शाम की चाय के साथ मजे से खाते हैं। इस पकवान को कई अन्य राज्यों में भी खास तरीके से बनाया जाता है।

#3 चूड़ा चूड़ा पोहे को गुड़, नारियल और केले के साथ मिलाकर बनाते हैं। यह एक मीठा नाश्ता होता है, जो स्थानीय लोगों का पसंदीदा भी है। इसे नमकीन भी बना सकते हैं। तब इसमें राई, करी पत्ता और मूंगफली डालते हैं। इस पकवान को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। जो लोग सुबह जल्दी में होते हैं और पेट भरा हुआ नाश्ता चाहते हैं, वे इसे पसंद करते हैं।

