मेक्सिको में बहुत मशहूर हैं ये 5 मिठाइयां, जरूर लें स्वाद

मेक्सिको एक खूबसूरत देश है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहां का खान-पान इस देश की शान है और यहां की मिठाइयां भी बहुत खास हैं, जिन्हें पर्यटक चाव से खाते हैं। मेक्सिको की मिठाइयों में पारंपरिक और आधुनिक, दोनों तरह के स्वाद मिलते हैं। आइए आज हम आपको मेक्सिको की 5 मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जिनका स्वाद एक बार खाने पर आपको हमेशा याद रहेगा।

#1 चुरोस चुरोस एक लोकप्रिय मेक्सिकन मिठाई है, जिसे अक्सर गर्मा-गर्म खाया जाता है। यह मैदा के बने होते हैं और इन्हें तेल में तलकर ऊपर से चीनी और दालचीनी पाउडर छिड़का जाता है। चुरोस को अक्सर चॉकलेट या कारमेल सॉस के साथ परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसे बनाने के लिए मैदे को पानी और नमक मिलाकर गाढ़ा घोल बनाया जाता है, फिर उसे पाइपिंग बैग में भरकर लंबे-लंबे आकार में तल लिया जाता है।

#2 फ्लान फ्लान एक कस्टर्ड जैसा मीठा पकवान है, जिसे दूध और चीनी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चीनी का कारमेल सॉस बनाया जाता है, फिर उसमें दूध मिलाकर पकाया जाता है। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाता है तो इसे ठंडा करके फ्रिज में रखा जाता है। ठंडा होने के बाद इसे उल्टा करके परोसा जाता है। फ्लान का स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है और यह हर उम्र के लोगों को पसंद आता है।

#3 रोस्का डे रेज रोस्का डे रेज एक पारंपरिक मेक्सिकन मिठाई है, जिसे 3 राजा के त्योहार पर बनाया जाता है। यह एक बड़ा रोटी का घेरा होता है, जिसमें सूखे मेवे और फल छिपाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए मैदे का आटा गूंथा जाता है, जिसमें सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। फिर इसे आकार देकर बेक किया जाता है। इस रोटी के अंदर छिपे सूखे मेवे खोजने वाले व्यक्ति को विशेष उपहार मिलता है।

#4 पान डुल्सी पान डुल्सी एक खास तरह की मिठाई है, जो मेक्सिको सिटी में बहुत मशहूर है। यह नारियल के दूध, चीनी और रंग-बिरंगे फल जैसे आम और अनानास आदि से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए नारियल के दूध को धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें रंग-बिरंगे फलों के टुकड़े डालकर उसे ठंडा किया जाता है। इस मिठाई का स्वाद बहुत ही अनोखा और मिठास से भरपूर होता है, जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं।