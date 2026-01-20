चाय के साथ लें भारत के इन 5 देसी बिस्किट का आनंद, नहीं भुला पाएंगे स्वाद

चाय के साथ बिस्किट का संयोजन दिल खुश कर देने वाला होता है। बच्चे हों या बड़े, सभी नाश्ते में इसका आनंद लेना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग पैकेट वाले बिस्किट खरीदते हैं, जो विदेशी रेसिपी पर आधारित होते हैं। हालांकि, कम लोग जानते हैं कि हमारे देसी बिस्किट इन सभी के स्वाद को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। आज हम आपको भारत के 5 देसी बिस्किट के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको खान-पान का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए।

#1 नानखटाई नानखटाई से कई लोगों की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। यह एक देसी कुकी है, जो सूरत का पारंपरिक व्यंजन है। इसे पहली बार 16वीं सदी में डच और स्थानीय बेकिंग परंपराओं के मेल से बनाया गया था। यह मैदे, चीनी, दूध और घी से बनती है और बेहद मुलायम होती है। खास तौर से दिवाली के मौके पर यह कुकी कई जगहों पर बनती और बिकती है। कई लोग नानखटाई पर पिस्ता और बादाम डालकर भी परोसते हैं।

#2 आटे वाले बिस्किट भारत में आटे वाले बिस्किट सबसे मशहूर हैं, जिन्हें घी में बनाया जाता है। ये हर बेकरी में आपको मिल जाएंगे और इन्हें घर पर बनाना भी आसान होता है। ये बिस्किट हल्के मीठे होते हैं और इन्हें मैदे की जगह गेहूं के आटे से बनाया जाता है। इनमें अजवाइन, जीरा, सौंफ, दालचीनी और इलायची जैसे मसाले भी शामिल किए जाते हैं। आटे वाले बिस्किट अन्य बिस्किट की तुलना में पौष्टिक भी होते हैं।

#3 प्रजापति बिस्किट आपने दिल के आकार वाला पेस्ट्री जैसा बिस्किट जरूर खाया होगा। यह पश्चिम बंगाल का पारंपरिक बिस्किट है, जो अपने कुरकुरे और हल्के मीठे स्वाद के लिए पसंद किया जाता है। यह असल में तितली के आकार का होता है, जिसकी वजह से इसे 'प्रजापति' नाम दिया गया था। इसमें आपको मीठा, मक्खन वाला और इलायची वाला स्वाद मिल जाएगा। इसके ऊपर थोड़ी-सी चीनी भी छिड़की जाती है, जिससे यह और भी लजीज बन जाता है।

#4 अचप्पम केरल में लोग बड़े ही चाव से अचप्पम बिस्किट खाते हैं, जिन्हें गुलाब वाले बिस्किट भी कहा जाता है। ये तले हुए बिस्किट होते हैं, जिनका आकार किसी गुलाब जैसा होता है। ये बिस्किट डच रोजेट कुकी से प्रेरित माने जाते हैं। इन्हें चावल के आटे, नारियल के दूध, चीनी, तिल, जीरा और इलायची मिलाकर बनाया जाता है। एक लोहे के सांचे को तेल में गर्म करके घोल में डुबोया जाता है और फिर गर्म तेल में डाला जाता है।