होली का मजा हो जाएगा दोगुना, अगर आप रंग खेलते हुए पिएंगे ये 5 लजीज पेय

होली रंगों का त्योहार है, जिस दौरान पूरा देश रंगों में सराबोर नजर आता है। इस साल यह पर्व 4 मार्च को मनाया जाएगा। इस दौरान लोग तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं, जिनमें कई लजीज पेय भी शामिल हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो आपके होली के जश्न के आनंद को दोगुना कर सकते हैं। इनकी मिठास आपके मन को भाएगी और इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

#1 गुलाब वाली ठंडाई गुलाब वाली ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले ठंडाई पाउडर को पानी में भिगोकर एक पेस्ट बनाएं। इसके बाद दूध, चीनी और गुलाब की पंखुड़ियों को एक मिक्सर में डालकर पीस लें। अब एक पैन में पानी को हल्का गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर इसमें गुलाब वाला मिश्रण डालें। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा करके इसमें ठंडा दूध मिलाएं और बर्फ के टुकड़े डालकर इसे परोसें। यह पेय होली के मौके पर खास पसंद किया जाता है।

#2 आम का पन्ना आम का पन्ना न केवल आपको ताजगी देगा, बल्कि होली खेलते समय आपको गर्मी से भी राहत देगा। इसके लिए कच्चे आम को उबालें और उसे ठंडा करके छील लें। अब आम को एक मिक्सर में पीसकर एक कटोरे में निकालें, फिर उसमें पुदीने का पाउडर, काला नमक, जीरा पाउडर, चीनी और पानी मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। आप चाहें तो इसमें चीनी भी मिला सकते हैं।

#3 कांजी कांजी एक बेहद पौष्टिक पेय पदार्थ है, जिसे आप होली पार्टी के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। इसके जरिए पाचन दुरुस्त होता है, शरीर हाइड्रेट होता है, ऊर्जा मिलती है और गर्मी से भी छुटकारा मिल जाता है। इसे बनाने के लिए आपको गाजर, चुकंदर, सरसों के दाने, पानी, काला नमक और हींग की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले पानी उबालें और उसमें सभी सामग्रियों को मिला दें। अब इसे ठंडा करके पियें।

#4 लस्सी लस्सी हर भारतीय को पसंद आने वाला पेय है, जो होली खेलते समय ठंडक दे सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में दही, चीनी, पानी और इलायची का पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। आप इसे मिलाने के लिए मथनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर इसमें बर्फ के टुकड़े और थोड़ा गुलाब जल डालें। इसे पीने के बाद आपका पेट भर जाएगा और आपको ऊर्जा भी मिलेगी।