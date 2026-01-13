सर्दियों में उठाएं फ्रांस के इन पारंपरिक पकवानों का लुत्फ, नहीं भूल पाएंगे स्वाद

हम सभी ने फ्रेंच पेस्ट्री की खूब तारीफ सुनी है, जो इस देश की खासियत हैं। हालांकि, यहां का नमकीन खान-पान भी उतना ही लाजवाब होता है। फ्रांस में सर्दी के दौरान कई पारंपरिक पकवान खाए जाते हैं, जो शरीर को गर्म बनाए रखते हैं। आज के लेख में हम ऐसे ही 5 व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम आपको इनकी रेसिपी भी बताएंगे, ताकि आप भी इन्हें बनाकर इनका आनंद ले सकें।

#1 रैटाटुई रैटाटुई फ्रांस की एक पारंपरिक सब्जी है, जो भारत के लोगों को भी पसंद आती है। इसे टमाटर, बैंगन, जुकीनी, शिमला मिर्च और प्याज जैसी सब्जियों को धीरे-धीरे पकाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद एक टमाटर वाला सॉस बनाया जाता है, जिसे सब्जियों के साथ मिलाया जाता है। बेकिंग वाले बर्तन में चीज के साथ यह मिश्रण डाला जाता है और बेक किया जाता है। फ्रांस के लोग इसे ब्रेड, पास्ता या चावल के साथ खाना पसंद करते हैं।

#2 फ्रेंच अनियन सूप फ्रेंच अनियन सूप सर्दियों में पिया जाता है, जो अपने मीठे, मलाईदार और नमकीन स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे बनाने के लिए एक पैन में मक्खन डालकर प्याज को भूरा होने तक पका लें। इसके बाद इसमें लहसुन और थोड़ी-सी वाइन मिला दें। जब वाइन कम हो जाए तो इसमें मैदा, सब्जियों का शोरबा, तेजपत्ता और थाइम मिलाएं। ब्रेड को सेंक लें और सूप के ऊपर चीज के साथ रखें। अब इसे ओवन में बेक कर लें।

#3 कीश कीश एक फ्रेंच टार्ट होता है, जो पेस्ट्री क्रस्ट से बनता है। इसमें नमकीन कस्टर्ड और अलग-अलग फिलिंग भरी जाती हैं। मैदे, ठंडे मक्खन, नमक और ठंडे पानी को मिलाकर घोल बनाएं और बेक करके क्रस्ट तैयार करें। इसके अंदर क्रीम, दूध, नमक, चीज, काली मिर्च और जायफल का कस्टर्ड भरें। कस्टर्ड के ऊपर अपनी पसंद की सब्जियां और ढेर सारा चीज डालें और बेक करके आनंद लें। आप इसके अंदर अपनी पसंद की फिलिंग भर सकते हैं।

#4 चीज फॉनडू चीज फॉनडू वैसे तो स्विट्जरलैंड का पकवान है, लेकिन इसे फ्रांस के लोग भी चाव से खाते हैं। इसके लिए एक छोटे पैन में लहसुन घिसें, ताकि चीज सॉस उसमें चिपके न। इसमें वाइट वाइन और नींबू का रस डालें और धीमी आंच पर गर्म करें। एक अलग कटोरे में अलग-अलग प्रकार की चीज और कॉर्नस्टार्च पकाएं। इसे वाइट वाइन वाले बर्तन में डाल दें। इसमें ब्रेड, सब्जियां, आलू और चीज आदि डुबाएं और मजे से खाएं।