मुंबई के पास स्थित हैं ये खूबसूरत पर्यटन स्थल, एक बार जरूर देखने जाएं

मुंबई केवल अपने व्यस्त जीवन के कारण ही नहीं, बल्कि अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के कारण भी जाना जाता है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको पता होगा कि यहां के पास कई ऐसी जगहें हैं, जो एक से 2 दिन की यात्रा के लिए एकदम सही हैं। इन जगहों पर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। आइए मुंबई के पास स्थित खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं।

#1 मांडवा मांडवा एक खूबसूरत समुद्र तट है, जो अपने साफ पानी और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां आप तैराकी कर सकते हैं या बस रेत पर बैठकर सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां कई छोटी-छोटी दुकानें भी हैं, जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। मांडवा में स्थित किले और पुरानी इमारतें भी देखने लायक हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको सुकून का अनुभव कराएगी।

#2 लोनावला लोनावला पहाड़ियों के बीच स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यहां की ठंडी हवा और हरे पेड़-पौधे आपको ताजगी का एहसास कराएंगे। लोनावला अपनी झीलों और झरनों के लिए मशहूर है, जहां आप पिकनिक मना सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां ट्रेकिंग और कैंपिंग जैसी गतिविधियां भी उपलब्ध हैं, जो आपके अनुभव को और भी रोमांचक बना देंगी। इन्हें करके आप बेहद रोमांचक अनुभव पा सकते हैं।

#3 खंडाला खंडाला भी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो मुंबई से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां की पहाड़ियां और घाटियां देखने लायक हैं। खंडाला में आप ट्रेकिंग कर सकते हैं या बस प्रकृति के बीच समय बिता सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको सुकून का अनुभव कराएगी। इसके अलावा यहां के झरने और झीलें भी बहुत सुंदर हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे और सुहानी यादें बनाने का अवसर देंगे।

#4 अलीबाग अलीबाग एक लोकप्रिय समुद्र तट स्थल है, जो अपने साफ-सुथरे समुद्र तटों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां आप तैराकी कर सकते हैं या बस रेत पर बैठकर सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद का सुंदर नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा यहां कई छोटी-छोटी दुकानें भी हैं, जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। अलीबाग में स्थित किले और मंदिर भी देखने लायक हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।