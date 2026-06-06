मानसून में बिल्लियों की देखभाल के टिप्स

मानसून में अपनी बिल्ली का ख्याल रखने के लिए अपनाएं ये 5 सुझाव, रहेंगी स्वस्थ

लेखन सयाली 05:25 pm Jun 06, 202605:25 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम कई बीमारियों को साथ लाता है, खासकर जब आप अपने पालतू जानवरों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। अगर आपके घर में बिल्लियां हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर हर समय सतर्क रहना जरूरी है। मानसून में बिल्लियों को अलग-अलग संक्रमणों और बीमारियों का खतरा अधिक होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर बिल्लियों का मानसून के दौरान बेहतर तरीके से ख्याल रखा जा सकता है।