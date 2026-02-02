लेदर जैकेट को लंबे समय तक नए जैसा रखना है? इस तरह रखें उसका ख्याल

लेदर जैकेट महिलाओं और पुरुषों, दोनों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। ये जैकेट ठंड से तो बचाती ही हैं, साथ ही एक स्टाइलिश लुक भी देती हैं। हालांकि, इन जैकेट को सही से रखने और देखभाल करने की जरूरत होती है। ऐसा करने से ये लंबे समय तक नई जैसी बनी रहती हैं। इस लेख में हम कुछ सरल और असरदार फैशन टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप अपनी लेदर जैकेट को साफ और नए जैसा रख सकते हैं।

#1 लेदर जैकेट को साफ करने का तरीका लेदर जैकेट को साफ करने के लिए साबुन का उपयोग न करें, क्योंकि इससे उसका रंग हल्का पड़ सकता है। साथ ही ऐसा करने से लेदर उधड़ने का भी डर रहता है। इसके बजाय गीले कपड़े का उपयोग करें और उससे जैकेट को हल्के हाथों से रगड़ें। अगर दाग लगा हो तो एक मुलायम ब्रश का उपयोग करके उसे हल्के हाथों से साफ कर लें। अगर जरूरत पड़े तो लेदर के लिए खासतौर पर बने सफाई वाले उत्पाद उपयोग करें।

#2 ऐसे सुखाएं लेदर जैकेट लेदर जैकेट को धूप में सुखाना सही नहीं होता है। ऐसा करने से उसका रंग बदल सकता है या वह सिकुड़ सकती है। बेहतर होगा कि आप अपनी लेदर जैकेट को हवा में सुखा लें। अगर बारिश या नमी की वजह से जैकेट गीली हो गई हो तो उसे कमरे के अंदर किसी हवादार जगह पर लटका दें, ताकि वह धीरे-धीरे सूख जाए। इससे जैकेट का आकार और रंग, दोनों ही सुरक्षित रहेंगे।

#3 स्टोर करने का तरीका जानें लेदर जैकेट को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे उसमें नमी आ सकती है और फफूंद लगने का खतरा रह सकता है। इससे अच्छा होगा कि आप इसे कपड़े के बैग में रखें, जो हवा को आर-पार कर सके। इसके अलावा जैकेट को हमेशा हेंगर पर लटकाएं, ताकि उसका आकार बना रहे और लेदर उधड़े न। कभी भी इसे ढीला न छोड़ें, क्योंकि इससे सिलाई कमजोर होती है और जैकेट खराब हो सकती है।

#4 नियमित देखभाल करें लेदर जैकेट की नियमित देखभाल करके आप उसे हमेशा नए जैसा रख सकते हैं। हर महीने इसे नम कपड़े से रगड़ें और अगर कोई दाग लगे हों तो उन्हें तुरंत साफ करें। साल में एक बार लेदर के लिए बने विशेष उत्पाद का उपयोग करके उसे साफ करें, ताकि उसकी चमक बरकरार रहे और वह मुलायम बनी रहे। इसके अलावा जैकेट को समय-समय पर पेशेवर रूप से साफ करवाना भी अच्छा होता है, ताकि वह हमेशा नई जैसी दिखे।