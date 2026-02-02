महिलाओं के लिए फैशनेबल विकल्प बन सकती है नारंगी शर्ट, हर मौके पर ऐसे पहनें

नारंगी रंग हर रंगत वाली महिलाओं पर जंचता है। यह त्वचा में प्राकृतिक निखार ले आता है और लुक में चार चांद लगा देता है। हम सभी की अलमारी में एक साधारण नारंगी शर्ट जरूर होनी चाहिए, जो आकर्षक लुक देती है। इसे अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग तरीके से स्टाइल करके आप सुंदर दिख सकती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप इस सदाबहार परिधान को आसानी से स्टाइल कर सकेंगी।

#1 जींस के साथ बनाएं क्लासी लुक साधारण नारंगी शर्ट को जींस के साथ पहनना एक बेहतरीन और आरामदायक विकल्प होगा। आप इसे किसी भी रंग की जींस के साथ पहन सकती हैं, लेकिन डेनिम जींस सबसे अच्छी लगती हैं। नीली या काली डेनिम जींस सबसे बढ़िया लगेगी। इस मेल से आपको एक स्मार्ट और स्टाइलिश लुक मिलेगा, जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए आदर्श रहेगा। इसके साथ आप स्नीकर या फ्लैट चप्पल पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक पूरा हो जाएगा।

#2 स्कर्ट के साथ करें स्टाइल अगर आप किसी खास मौके पर जाना चाहती हैं तो नारंगी शर्ट को घेरदार स्कर्ट के साथ पहनें। यह मेल आपको एक राजसी और आकर्षक लुक देगा, जो पारंपरिक अवसरों के लिए सही रहेगा। शर्ट के साथ काली, क्रीम, पीली, सफेद या बेज रंग की स्कर्ट पेयर करें। अगर आप एक पश्चिमी लुक चाह रही हैं तो आप नारंगी स्कर्ट के नीचे एक सुंदर-सी मिनी या मिडी स्कर्ट भी पहन सकती हैं।

Advertisement

#3 डेनिम जैकेट के साथ पाएं कैजुअल लुक रोजमर्रा के लुक के लिए आप अपनी साधारण नारंगी शर्ट को डेनिम जैकेट के साथ पहन सकती हैं। यह मेल न केवल आरामदायक होता है, बल्कि बहुत ही स्टाइलिश भी दिखता है। आप हल्की नीली, गहरी नीली या फिर काली रंग की डेनिम जैकेट का चयन कर सकती हैं। ज्यादा आकर्षक दिखने के लिए अपने साइज से थोड़ी बड़ी यानि ढीली डेनिम जैकेट पहनें। बॉटम वियर के लिए भी डेनिम की ही जींस चुनें।

Advertisement

#4 लेगिंग के साथ मिलेगा फॉर्मल लुक फॉर्मल लुक के लिए आप नारंगी शर्ट को लेगिंग के साथ स्टाइल कर सकती हैं। यह मेल ऑफिस या किसी फॉर्मल बैठक के लिए आदर्श रहता है। नारंगी शर्ट के साथ काली या सफेद रंग की लेगिंग सबसे अच्छी लगेंगी, जो एक एलिगेंट लुक देंगी। इस लुक के साथ पैरों में किटन हील्स पहनें और हल्की एक्सेसरीज भी पहन लें। आप चाहें तो ऊपर से ब्लेजर भी लेयर कर सकती हैं।