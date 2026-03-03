होली के दिन खुद को हाइड्रेट और सक्रिय रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

होली का त्योहार रंगों और मस्ती का पर्व है। इस दिन सभी लोग रंगों के साथ खेलते हैं और पानी का भी खूब उपयोग होता है। ऐसे में खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी होता है ताकि आप थकान महसूस न करें। यहां कुछ सरल उपाय दिए गए हैं जिनसे आप होली के दिन खुद को हाइड्रेट और सक्रिय रख सकते हैं ताकि त्योहार पर भरपूर मजा किया जा सके।

#1 सुबह खाली पेट पिएं नारियल पानी नारियल पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है और होली के दिन आपको हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। यह पोटेशियम और अन्य जरूरी तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। इसके अलावा यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे।

#2 दही का सेवन करें दही का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और यह ठंडक भी प्रदान कर सकता है। आप इसे लस्सी या स्मूदी के रूप में भी ले सकते हैं। इससे आपको पोषण मिलेगा और शरीर को ठंडक मिलेगी। इसके अलावा दही में मौजूद तत्व पाचन क्रिया को भी ठीक रखने में मदद कर सकते हैं।

#3 नींबू पानी पिएं नींबू पानी विटामिन-C का अच्छा स्रोत होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह शरीर को हाइड्रेट रखने में भी सहायक होता है। होली के दिन नींबू पानी का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और आप तरोताजा महसूस करते हैं। यह पेट को ठंडक देता है और पाचन को भी ठीक रखता है।

#4 फलों का जूस पिएं फलों के जूस में प्राकृतिक मिठास होती है, जो शरीर को ऊर्जा देती है। इसके अलावा फलों के जूस में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। होली के दिन संतरे, अनार या सेब का जूस पीना लाभदायक हो सकता है। इससे आपको ताजगी और जरूरी पोषण मिलता है।