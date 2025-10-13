त्योहारों पर इस तरह से करें अपना मेकअप, सारा दिन टिका रहेगा और दिखेंगी सुंदर 

त्योहार सजने-संवारने का अच्छा मौका होते हैं और मेकअप श्रृंगार का अहम हिस्सा होता है। सभी महिलाएं इन खास दिनों के दौरान अच्छी दिखने के लिए मेकअप इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, काम और मौज-मस्ती के बीच मेकअप बहने लगता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका कारण हो सकता है पसीना निकलना या सही तरीका न अपनाना। आज के मेकअप टिप्स में जानिए आप त्योहारों के दौरान मेकअप को पूरे दिन कैसे टिका सकती हैं।

#1 सबसे पहले लगाएं प्राइमर मेकअप को लांग लास्टिंग बनाने के लिए आपका बेस अच्छा होना चाहिए। त्वचा की देखभाल वाले उत्पाद लगाने के बाद सबसे पहले एक अच्छा प्राइमर इस्तेमाल करें। रोम छिद्रों को धुंधला करने के साथ-साथ प्राइमर एक गोंद की तरह काम करता है, जो आपके मेकअप को एक साथ जोड़कर रखेगा। त्योहारों के दौरान ऐसा प्राइमर चुनें, जो वॉटर-प्रूफ और पसीना-प्रूफ हो। अगर आपकी त्वचा विशेष रूप से तैलीय है तो मैटिफाइंग प्राइमर लगाना सही रहेगा।

#2 पाउडर से मेकअप करें सेट प्राइमर लगाने के बाद आप फाउंडेशन और कंसीलर जैसे क्रीम वाले उत्पाद लगा सकती हैं। हालांकि, इन्हें सेट करने के लिए आपको किसी प्रकार के पाउडर का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए आप सेटिंग पाउडर, लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर चुन सकती हैं। ये नाक, माथे, ठुड्डी और गाल पर आने वाले पसीने को रोकने में मदद करेंगे। इन क्षेत्रों में पाउडर को फैलाने के लिए एक मुलायम ब्रश या स्पंज का उपयोग करें और मेकअप को पिघलने से रोकें।

#3 जरूर इस्तेमाल करें सेटिंग स्प्रे एक बार जब आपका पूरा मेकअप हो जाए तो सेटिंग स्प्रे छिड़कना न भूलें। यह एक तरल उत्पाद होता है, जो स्प्रे बोतल में उपलब्ध रहता है। यह आपके मेकअप को अच्छी तरह जगह पर टिके रहने में मदद करेगा। इसे लगाने से पसीना आने पर भी आपका मेकअप बहेगा नहीं। मेकअप हो जाने के बाद इस स्प्रे को चेहरे से लगभग 12 इंच दूर रखें और पूरे चेहरे पर छिड़कें। जब आपकी त्वचा इसे सोख ले, तभी बाहर जाएं।

#4 स्मज-प्रूफ उत्पादों का करें चयन त्योहारों के दौरान आपको साधारण के बजाय स्मज-प्रूफ मेकअप उत्पादों का ही चयन करना चाहिए। ये उत्पाद खास तरह से बनाए जाते हैं, ताकि ये लंबे समय तक टिके रहें और आसानी से छूटे नहीं। आपको स्मज-प्रूफ आई लाइनर, मस्कारा और लिपस्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपका मेकअप पूरे दिन फ्रेश लगेगा और आपको उसके बहने की चिंता भी नहीं सताएगी। ये उत्पाद तभी छूटेंगे जब आप मेकअप रिमूवर से इन्हें साफ करेंगी।