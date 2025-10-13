मेकअप के लिए समय नहीं मिलता? अपनाएं ये 5 मिनट का ग्लास स्किन रूटीन

आजकल की व्यस्त जीवनशैली में महिलाओं के लिए खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर आप चाहती हैं कि आपका चेहरा हमेशा निखरा हुआ और चमकदार दिखे तो इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा, बस आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाने की जरूरत है। इस लेख में हम आपको पांच मिनट का ग्लास स्किन रूटीन बताएंगे, जिससे आपका चेहरा हमेशा ताजा और खूबसूरत लगेगा।

#1 चेहरा धोएं सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लें। इसके लिए आप किसी भी हल्के फेसवॉश का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो। फेसवॉश का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि वह आपकी त्वचा को नमी प्रदान करने वाला हो। इससे आपका चेहरा ताजा और साफ महसूस होगा, जिससे आगे की देखभाल का असर बेहतर होगा।

#2 टोनर लगाएं चेहरा धोने के बाद टोनर लगाना जरूरी है। टोनर आपकी त्वचा के रोमछिद्रों को बंद करने में मदद करता है और त्वचा की अतिरिक्त चिकनाई को नियंत्रित करता है। इसके लिए आप रूई पर थोड़ा सा टोनर लेकर अपने पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से थपथपा कर लगाएं। इससे आपकी त्वचा को ठंडक मिलेगी और वह जल्दी निखरेगी। टोनर लगाने से चेहरा ताजगी भरा महसूस होगा और आगे की देखभाल का असर भी बढ़ जाएगा।

#3 सीरम लगाएं सीरम आपकी त्वचा को गहराई से पोषण देता है और उसे नमी देता है। इसके लिए आप अपने चेहरे पर कुछ बूंदें सीरम की डालकर हल्के हाथों से मालिश करें। इससे आपकी त्वचा को भरपूर नमी मिलेगी और वह मुलायम बनेगी। सीरम लगाने से पहले अपने हाथों को साफ कर लें और ध्यान रखें कि सीरम अच्छे से त्वचा में समा जाए। इससे आपकी त्वचा को गहराई से पोषण मिलेगा और वह जल्दी निखरेगी।

#4 मॉइस्चराइजर लगाएं सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। यह आपकी त्वचा को मुलायम बनाए रखने में मदद करता है और उसे सूखने से बचाता है। इसके लिए आप किसी हल्के मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी थोड़ी सी मात्रा लेकर अपने पूरे चेहरे पर लगाएं और अच्छी तरह से मालिश करें ताकि यह आपकी त्वचा में अच्छे से समा जाए। इससे आपकी त्वचा को भरपूर नमी मिलेगी और वह मुलायम बनेगी।