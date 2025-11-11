रोजाना पीते हैं चाय? इसे सेहतमंद बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

चाय एक ऐसा पेय है, जो लगभग हर घर में बनता है। आमतौर पर इसमें दूध, शक्कर और मसाले मिलाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय को थोड़ा अलग तरीके से बनाकर इसे और भी सेहतमंद बनाया जा सकता है? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी रोजमर्रा की चाय को और भी पौष्टिक बना सकते हैं। इन तरीकों से न केवल स्वाद बढ़ेगा, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा।

#1 अदरक का करें इस्तेमाल अदरक वाली चाय का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अदरक में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा यह पाचन को भी सुधारता है। अदरक की चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी में थोड़ी सी कटी हुई अदरक डालें, फिर उसमें चायपत्ती डालें और उसे अच्छे से उबालें। इसके बाद दूध और शक्कर मिलाकर इसे एक बार फिर उबालें।

#2 तुलसी के पत्ते डालें तुलसी के पत्ते न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। तुलसी में ऐसे गुण होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी में थोड़ी सी तुलसी के पत्ते डालें, फिर उसमें चायपत्ती डालकर अच्छे से उबालें। इसके बाद दूध और शक्कर मिलाकर इसे एक बार फिर उबालें।

#3 हल्दी मिलाएं हल्दी वाली चाय एक नया स्वाद ला सकती है। हल्दी में ऐसा तत्व होता है, जो शरीर को साफ करता है और त्वचा की चमक बढ़ाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी में थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डालें, फिर उसमें चायपत्ती डालकर अच्छे से उबालें। इसके बाद दूध और शक्कर मिलाकर इसे एक बार फिर उबालें।

#4 नींबू का रस मिलाएं नींबू वाली चाय सुबह-सुबह ऊर्जा देने का काम कर सकती है। नींबू विटामिन-C का अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और त्वचा की चमक बढ़ाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी में थोड़ी सी नींबू का रस मिलाएं, फिर उसमें चायपत्ती डालकर अच्छे से उबालें। इसके बाद दूध और शक्कर मिलाकर इसे एक बार फिर उबालें।