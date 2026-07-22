मानसून में पकौड़े खाना पसंद है? उन्हें कम तेल में और सेहतमंद बनाने के 5 तरीके

मानसून में पकौड़े खाना पसंद है? उन्हें कम तेल में और सेहतमंद बनाने के 5 तरीके
क्या है खबर?
मानसून का मौसम पकौड़े खाने का मौसम होता है। बारिश की कुछ बूंदें गिरते ही इन्हें खाने का दिल करने लगता है। हालांकि, ज्यादातर लोग पकौड़े बनाते समय इतनी मात्रा में तेल का इस्तेमाल कर देते हैं कि वे सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप आसानी से कम तेल में पकौड़े बना सकते हैं और उन्हें ज्यादा पौष्टिक बना सकते हैं।
#1
आलू को उबालने के बाद करें ठंडा
आमतौर पर लोग आलू के पकौड़े बनाते समय आलू को पहले छीलकर काटते हैं और फिर उन्हें उबालते हैं। हालांकि, ऐसा करने पर आलू ज्यादा स्टार्च छोड़ देते हैं, जिस कारण पकौड़े ज्यादा तेल सोखते हैं।
इसलिए, बेहतर होगा कि आप पहले आलू को उबालें और जब वे नरम हो जाएं तो उन्हें छीलकर कद्दूकस कर लें। इसके बाद इन पर थोड़ा-सा नमक छिड़कें और इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें।
#2
बेसन में दही मिलाएं
किसी भी तरह के पकौड़ों के लिए बेसन का घोल बनाते समय उसमें दही मिलाना भी एक अच्छा विचार हो सकता है।
दरअसल, दही में मौजूद बैक्टीरिया बेसन में मौजूद स्टार्च के साथ मिलकर पकौड़ों को ज्यादा तेल सोखे बिना पकाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा दही के कारण पकौड़ों का स्वाद भी बढ़ जाएगा। दही का इस्तेमाल करके पकौड़ों को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाना संभव होता है।
#3
बेसन की जगह चावल के आटे का करें उपयोग
पकौड़े बनाने के लिए आप बेसन की जगह चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का आटा न केवल पकौड़ों को कुरकुरा बनाता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी उन्हें सेहत के लिए अच्छा बनाते हैं।
इसके अलावा चावल का आटा पकौड़ों में अतिरिक्त स्टार्च को सोख सकता है, जिससे पकौड़े ज्यादा तेल नहीं सोखते और सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होते।
यह पेट के लिए भी हल्का होता है।
#4
बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल
पकौड़ों के घोल में बेकिंग सोडा मिलाने से भी वे ज्यादा तेल नहीं सोखते हैं।
इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में कद्दूकस किए हुए आलू और बेसन को मिला लें, फिर इसमें थोड़ा-सा नमक और बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिलाएं।
अब इस मिश्रण को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। समय पूरा होने के बाद इस मिश्रण में थोड़ा-सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिलाएं और फिर पकौड़े बनाएं।
#5
एयर फ्रायर में बनाएं पकौड़े
पकौड़ों को ज्यादा तेल सोखने से बचाने के लिए आप एयर फ्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दरअसल, जब आप पारंपरिक तरीके से पकौड़े बनाते हैं तो वे ज्यादा तेल सोख लेते हैं, जिस कारण उनका सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
हालांकि, अगर आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल करते हैं तो पकौड़ों में कम तेल लगता है। इस तरह आप पकौड़ों का आनंद ले सकते हैं।