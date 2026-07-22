पकौड़ों को कम तेल में बनाने के टिप्स

मानसून में पकौड़े खाना पसंद है? उन्हें कम तेल में और सेहतमंद बनाने के 5 तरीके

लेखन सयाली 04:04 pm Jul 22, 202604:04 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम पकौड़े खाने का मौसम होता है। बारिश की कुछ बूंदें गिरते ही इन्हें खाने का दिल करने लगता है। हालांकि, ज्यादातर लोग पकौड़े बनाते समय इतनी मात्रा में तेल का इस्तेमाल कर देते हैं कि वे सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप आसानी से कम तेल में पकौड़े बना सकते हैं और उन्हें ज्यादा पौष्टिक बना सकते हैं।