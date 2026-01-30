मटर की कचौड़ी को कुरकुरा बनाने के लिए आजमाएं ये 5 सरल सुझाव

मटर की कचौड़ी एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे खासतौर पर नाश्ते में चाय के साथ परोसा जाता है। यह न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों को भी पसंद आती है। हालांकि, कई बार आम गलतियों के चलते कचौड़ी कुरकुरी के बजाय मुलायम बन जाती है। ऐसे में आप खान-पान से जुड़े इन 5 टिप्स को अपना सकते हैं। इनकी मदद से मटर की कचौड़ियां बिलकुल कुरकुरी और स्वादिष्ट बनेंगी।

#1 सही आटे का चयन करें मटर की कचौड़ी बनाने के लिए सही आटे का चयन करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर मैदा और सूजी का मिश्रण सबसे अच्छा रहता है। मैदे की वजह से कचौड़ी कुरकुरी बन जाती हैं, जबकि सूजी से परतदार बनावट मिलती है। आप 2 भाग मैदा और एक भाग सूजी मिलाकर आटा गूंध सकते हैं। इससे आपकी कचौड़ी का स्वाद और बनावट, दोनों ही बेहतरीन होंगे और वे मुलायम नहीं होंगी।

#2 आटे को अच्छे से गूंधें आटे को अच्छे से गूंधना बहुत जरूरी होता है, ताकि कचौड़ी में हवा आ सके और वह अच्छी तरह फूले सके। इसके लिए आटे में थोड़ा-सा तेल डालकर गूंधें और उसे 20-30 मिनट के लिए ढककर रख दें। इससे आटा मुलायम हो जाएगा और कचौड़ी बनाने में आसानी होगी। ध्यान रखें कि आटे को ज्यादा सख्त न गूंधें। ऐसे करने से आपकी कचौड़ी कुरकुरी और परतदार बनेगी और उसका स्वाद भी बेहतरीन होगा।

#3 फिलिंग सही तरीके से बनाएं कचौड़ी की फिलिंग अगर अच्छी बनी होगी तभी कचौड़ी का असली स्वाद आएगा। इसके लिए हरी मटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नींबू का रस मिलाकर भूनें। इसे अच्छे से भूनने से सभी मसालों का असली स्वाद बाहर आएगा और फिलिंग भी बेहतरीन बनेगी। आप इसमें थोड़ा-सा अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस तरह आपकी कचौड़ी लजीज बनेंगी।

#4 तेल का तापमान सही रखें कचौड़ी तलने के लिए तेल का तापमान सही होना बहुत जरूरी है। अगर तेल गर्म होगा तो कचौड़ी जल्दी पक जाएगी और कुरकुरी भी बनेगी। वहीं, अगर तेल ज्यादा गर्म होगा तो कचौड़ी जल जाएगी। इसलिए, मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और उसमें छोटी-सी लोई डालकर जांच लें। अगर वह तुरंत ऊपर आ जाए तो समझ जाइए कि तेल तैयार है। तेल गर्म नहीं होगा तो कचौड़ी ज्यादा तैलीय भी बनेगी।