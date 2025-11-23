सर्दियों में पानी का सेवन बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं होगा डिहाइड्रेशन

सर्दी के मौसम में ज्यादातर लोग पानी का सेवन कम कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ठंड लगना और प्यास महसूस न होना। ठंडा तापमान और शुष्क हवा प्यास को कम कर देती है। हालांकि, अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आप कई बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। इस मौसम के दौरान पानी का सेवन बढ़ाने के लिए ये टिप्स अपनाकर देखें।

#1 पानी गर्म करके पिएं सर्दियों में सामान्य तापमान वाला पानी भी ठंडा लगने लगता है और उसे पीते ही ठंडक महसूस होने लगती है। ऐसे में आपको पानी गर्म करके पीना चाहिए, जो गर्माहट प्रदान करेगा और गले की सिकाई भी करेगा। एक थर्मस में गर्म पानी भर लें और उसे हमेशा अपने पास ही रखें। इसके सेवन से न केवल आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा, बल्कि आपका पाचन स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहेगा। अगर आपसे गर्म पानी नहीं पिया जाता तो उसे गुनगुना करके पिएं।

#2 पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी पीने के साथ-साथ सही खान-पान भी जरूरी है। दैनिक हाइड्रेशन का लगभग 20-30 प्रतिशत खाने से प्राप्त हो सकता है, इसीलिए अपनी डाइट में पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें। सर्दियों के दौरान रोजाना टमाटर, खीरे, पत्तेदार सब्जियां, संतरे, नींबू और बेरी जैसे खाद्य पदार्थ खाने से पानी की कमी नहीं होगी। इनके साथ-साथ आप पौष्टिक सूप का सेवन भी कर सकते हैं।

#3 अलार्म लगाएं अपने रोजाना के कामों में व्यस्त होने के कारण भी हम अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं। सर्दी में प्यास न महसूस होने से यह समस्या और भी बढ़ जाती है। इस परेशानी के निवारण के लिए आप अपने स्मार्ट फोन या स्मार्ट वॉच में अलार्म लगा सकते हैं। ये तकनीकी अलार्म आपको थोड़ी-थोड़ी देर पर याद दिलाते रहेंगे कि आपको पानी पीना है। इसके जरिए आप रोजाना के पानी पीने के लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे।

#4 हाइड्रेटिंग पेय का सेवन करें सर्दियों के दौरान डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप पानी के साथ-साथ अन्य पेय पी सकते हैं। दिन में 2 बार हर्बल चाय का सेवन करें, जो पोषण देगी और गर्माहट भी प्रदान करेगी। इसके अलावा आप नारियल पानी, सूप और डिटॉक्स पानी भी पी सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर पेय शरीर को हाइड्रेटेड रखेंगे और ऊर्जा भी बढ़ाएंगे। इस मौसम में कॉफी, शराब और कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें, क्योंकि ये पानी की कमी का कारण बनते हैं।