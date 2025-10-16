कहीं आप नकली पनीर तो नहीं खा रहे? त्योहारों में ऐसे करें असली पनीर की पहचान 

त्योहारों में ज्यादातर लोगों के घरों में पनीर ही बनता है। वैसे तो यह खाद्य पदार्थ बाजार में आसानी से उपलब्ध रहता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन दिनों देशभर में नकली पनीर पकड़ा जा रहा है, जो दूध के पाउडर, रिफाइंड और मैदे आदि को मिलाकर बनता है। इसे खाने से आप गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में असली पनीर की पहचान करने के लिए इन टिप्स को अपनाएं।

#1 बनावट और सुगंध का परीक्षण करें असली और नकली पनीर के बीच फर्क करने के लिए आपको उनकी खुशबु, स्वाद और बनावट पर ध्यान देना चाहिए। असली पनीर का स्वाद हल्का-हल्का दूध जैसा होता है और वह बेहद मुलायम होता है। इसके अलावा असली पनीर की खुशबु भी ताजा होती है। वहीं दूसरी ओर, नकली पनीर की बनावट रबड़ जैसी होती है और उसकी सुगंध और स्वाद दूध जैसा नहीं होता है। खरीदने से पहले पनीर को चखकर, मीसकर और सूंघकर उसकी शुद्धता की जांच करें।

#2 अरहर दाल से पहचान करें अरहर दाल केवल खान-पान में ही नहीं, बल्कि पनीर की गुणवत्ता की जांच करने में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके लिए पनीर को पानी में उबाल लें और उसके ऊपर अरहर दाल का पाउडर छिड़क दें। आप पाउडर की जगह साबुत अरहर दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। अगर पनीर का रंग लाल पड़ने लगे, तो समझ जाएं कि उसमें डिटर्जेंट जैसे हानिकारक पदार्थ मिलाए गए हैं।

#3 हीटिंग परीक्षण का सहारा लें पनीर की शुद्धता की जांच करने का एक और प्रभावी तरीका है हीट परीक्षण। इसके लिए एक पैन को बिना तेल के गर्म कर लें। जब वह गर्म हो जाए तो उस पर पनीर का टुकड़ा रख दें। अगर पनीर असली हुआ, तो वह भूरे रंग का हो जाएगा और हल्का टूटने लग जाएगा। वहीं, अगर पनीर नकली हुआ तो वह पानी छोड़ सकता है, तेल छोड़ सकता है या पिघलना शुरू हो सकता है।

#4 आयोडीन परीक्षण करके देखें इन दिनों असली पनीर की पहचान करने के लिए लोग आयोडीन परीक्षण का सबसे ज्यादा चुनाव करते हैं। इसके लिए बाजार से खरीदे गए पनीर को हाथों से हल्का-सा मीस लें। इसके बाद उस पर आयोडीन वाले घोल की एक बूंद डालें और पनीर के रंग पर ध्यान दें। अगर उसका रंग नीला या काला पड़ जाए तो समझ जाएं कि उसमें स्टार्च है और वह नकली है। असली पनीर का रंग आयोडीन डालने पर भी नहीं बदलेगा।