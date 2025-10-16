धनतेरस के दिन इन 5 शुभ चीजों को खरीदने से घर में आएगा धन और वैभव

हिंदू पंचांग के अश्विन महीने में कृष्ण पक्ष के 13वें चंद्र दिवस पर धनतेरस मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 18 अक्टूबर को पड़ रहा है, जिससे दिवाली के 5 दिनों तक चलने वाले जश्न की शुरुआत होती है। इस दिन धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार, अगर इस पर्व पर सोना-चांदी या नया समान खरीदा जाए तो धन और वैभव बढ़ता है। इस धनतेरस ये 5 शुभ वस्तुएं खरीदें।

#1 सोना या चांदी के आभूषण धनतेरस के दिन सोना या चांदी के आभूषण खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। सोना शुद्धता, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही चांदी भी धन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों ही धातुओं की अहमियत हमेशा बढ़ती रहती है, जिस वजह से इनमें निवेश करना सदा के लिए फायदेमंद होता है। आप इस पर्व पर सोने-चांदी के जेवर के साथ-साथ सिक्के, बिस्किट, भगवान की मूर्तियां या बर्तन आदि भी घर ला सकते हैं।

#2 बर्तन हर किसी का बजट सोना या चांदी खरीदने का नहीं होता है। ऐसे में आप बर्तन खरीदकर भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। नए बर्तन सफलता का प्रतीक माने जाते हैं और घर को सुख और वैभव से भर देते हैं। धनतेरस पर पीतल, तांबे, चांदी, सोने या मिट्टी से बने बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। आप अपने बजट या पसंद के मुताबिक इनमें से चुनाव कर सकते हैं। ये बर्तन सालों तक रसोई में काम आएंगे।

#3 कुबेर यंत्र धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा होती है। इस दिन अगर आप कुबेर यंत्र खरीदते हैं तो भी आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि यह यंत्र कुबेर जी की दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने में सक्षम होता है। इसे खरीदने से आपका घर धन, संपदा और सुख से भर जाएगा। साथ ही यह यंत्र आपके जीवन में स्थिरता भी लेकर आएगा।

#4 गोमती चक्र गोमती नदी के किनारे पाए जाने वाले शंखों को गोमती चक्र के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। गोमती चक्र का उपयोग दिवाली के त्योहार पर पूजा के दौरान किया जाता है। धनतेरस पर आपको यह शुभ वस्तु जरूर खरीदनी चाहिए। बुरी नजर से बचने के लिए घर और ऑफिस में गोमती चक्र रखना चाहिए। यह चक्र आपके पूरे परिवार की सफलता का समर्थन करेगा।