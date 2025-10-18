रूखी त्वचा पर मेकअप करते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन लुक

रूखी त्वचा पर मेकअप करना एक मुश्किल काम हो सकता है। सही तकनीकों और उत्पादों का चयन न करने पर आपका मेकअप जल्दी खराब हो सकता है या फिर त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी रूखी त्वचा पर बेहतरीन मेकअप कर सकती हैं। इन उपायों की मदद से आपका मेकअप लंबे समय तक टिकेगा और आपकी त्वचा को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा।

#1 साफ-सफाई पर दें ध्यान रूखी त्वचा पर मेकअप करने से पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप हल्के फेसवॉश का उपयोग कर सकती हैं, जो आपकी त्वचा को नमी प्रदान करे। इसके बाद एक टोनर का इस्तेमाल करें, जो आपकी त्वचा के पोर्स को बंद करने में मदद करेगा। साफ-सफाई से आपकी त्वचा ताजगी महसूस करेगी और मेकअप भी बेहतर तरीके से सेट होगा।

#2 मॉइस्चराइजर का करें इस्तेमाल रूखी त्वचा के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। यह न केवल आपकी त्वचा को नमी प्रदान करेगा, बल्कि मेकअप को भी लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करेगा। आप अपने त्वचा प्रकार के अनुसार हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर चुन सकती हैं। अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी है तो क्रीम वाला मॉइस्चराइजर बेहतर रहेगा, वहीं हल्की नमी के लिए जेल वाले मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें।

#3 प्राइमर लगाना न भूलें प्राइमर आपके मेकअप को स्मूद बेस प्रदान करता है और त्वचा की सारी असमानताओं को छुपाने में मदद करता है। यह आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में भी सहायक होता है। रूखी त्वचा वालों के लिए हाइड्रेटिंग प्राइमर सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है और मेकअप को बेहतर तरीके से सेट होने में मदद करता है।

#4 हल्का फाउंडेशन चुनें रूखी त्वचा पर भारी फाउंडेशन लगाने से बचें क्योंकि यह आपकी त्वचा को सूखा सकता है और अस्वस्थ दिखा सकता है। इसके बजाय एक हल्का और नमी देने वाला फाउंडेशन चुनें जो आपकी त्वचा की प्राकृतिक नमी को बनाए रखे। फाउंडेशन लगाते समय उंगलियों या स्पंज की बजाय ब्रश का उपयोग करें ताकि फाउंडेशन अच्छी तरह से फैले और आपकी त्वचा को एक समान दिखे। इससे आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा और आपकी त्वचा स्वस्थ दिखेगी।