मुंहासों का कारण बन सकती हैं रोजाना की ये 5 आदतें, बदलने की करें कोशिश

हम में से ज्यादातर लोग मुंहासों की समस्या से परेशान हैं। ये जिद्दी दाने ठीक होने का नाम नहीं लेते और काले दाग छोड़ जाते हैं। मुंहासे न केवल चेहरे की खूबसूरती को घटाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी कम कर देते हैं। अगर आपको भी बार-बार मुंहासे हो रहे हैं तो इसका कारण आपकी रोजाना की खराब आदतें हो सकती हैं। आइए यह समस्या पैदा करने वाली आदतों के बारे में जानते हैं, जिन्हें आपको बदलना चाहिए।

#1 त्वचा का ख्याल न रखना मुंहासे निकलने की सबसे बड़ी वजह होती है त्वचा की देखभाल पर ध्यान न देना। जो लोग अपने चेहरे को साफ नहीं करते, उनके रोमछिद्र गंदगी से भर जाते हैं। ऐसे में मुंहासे निकलते हैं और रोमछिद्र भी बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा क्लींजर की जगह साबुन से मुंह धुलना भी समस्या को बढ़ाता है, क्योंकि इसका pH स्तर त्वचा के लिए नुकसानदायक होता है। अच्छे उत्पादों से त्वचा की देखभाल करें और मेकअप ब्रश को धोना न भूलें।

#2 ज्यादा तैलीय भोजन और डेयरी उत्पाद खाना आपका खान-पान भी मुंहासों की समस्या को बढ़ाने में खासा योगदान दे सकता है। अगर आप ज्यादा तेल, मसाले और चीनी वाला खाना खाते हैं तो आपका चेहरा पीड़ा दायक मुंहासों से भर जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और ट्रांस वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ अतिरिक्त तेल उत्पादन का कारण बन सकते हैं, जिससे मुंहासे पैदा होते हैं। इसके अलावा दूध, दही, चीज और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद भी तैलीयपन बढ़ाते हैं और मुंहासों का कारण बनते हैं।

#3 गंदे तकिया कवर पर सोना कई लोग हफ्तों तक तकिए के कवर नहीं बदलते और उन्हीं पर सोते हैं। इनमें गंदगी और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो त्वचा में प्रवेश करके मुंहासे पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार के मुंहासों को 'एक्ने मैकेनिका' कहा जाता है, जो त्वचा पर घर्षण और दबाव की वजह से निकलते हैं। रात भर त्वचा सीबम और पसीना उत्पन्न करती है, जिसे तकिया के कवर सोंख लेते हैं। इन पर लेटते ही ये सभी अशुद्धियां त्वचा में चली जाती हैं।

#4 बार-बार चेहरे को छूना ज्यादातर लोगों की चेहरे को बार-बार छूने की आदत होती है। वे मुंहासों को फोड़ने से भी खुद को नहीं रोक पाते हैं। यह आदत मुंहासों के फैलने की सबसे बड़ी वजन बनती है। आपके हाथों के जरिए तेल, गंदगी और बैक्टीरिया आपके चेहरे के रोमछिद्रों में प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें बंद कर सकते हैं। साथ ही मुंहासों को फोड़ने से उनमें मौजूद मवाद चेहरे के अन्य हिस्सों पर लगता है और नए मुंहासे पैदा करता है।