PCOS की वजह से निकल रहे हैं मुंहासे? उपचार के लिए अपनाएं ये सुझाव

#1 खान-पान पर ध्यान दें मुंहासों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आपका शरीर अंदरूनी तौर पर स्वस्थ होना चाहिए। ऐसे में अहम है कि आप पौष्टिक डाइट लें और अस्वास्थ्यकर भोजन से दूरी बनाएं। खान-पान को संतुलित बनाने के लिए फाइबर, प्रोटीन, स्वस्थ वसा और ओमेगा-3 युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाएं। चीनी, रिफाइंड चीजों, जंक फूड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने से परहेज करें। उच्च ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ ब्लड शुगर और सूजन बढ़ा सकते हैं, जिससे मुंहासे बढ़ सकते हैं।

#2 त्वचा की सही देखभाल करें आपको अपनी त्वचा की देखभाल में रेटिनोइड्स, सैलिसिलिक एसिड (BHA), बेंजोयल पेरोक्साइड और एजेलिक एसिड शामिल करने चाहिए। ये सक्रीय सामग्रियां बंद रोमछिद्रों को खोलती हैं, सूजन कम करती हैं और बैक्टीरिया को खत्म करती हैं। इससे मुंहासों का सफाया हो जाता है और बेदाग त्वचा मिलती है। चेहरा साफ करने के लिए तेल मिटाने वाला सौम्य क्लींजर इस्तेमाल करें। दिन में 2 बार मुंह धुलें और जरूरत पड़ने पर मुंहासों की दवाइयां लगाएं।

#3 तनाव घटाने का प्रयास करें तनाव PCOS के कारण होने वाले मुंहासों को बढ़ाने में योगदान देता है। यह तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को बढ़ाता है, जिससे ज्यादा एंड्रोजन और तेल बनता है। इससे रोमछिद्र बंद हो जाते हैं, सूजन बढ़ती है और बड़े-बड़े मुंहासे निकलने लगते हैं। ऐसे में आपको तनाव कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए योग और ध्यान लगाना शुरू करें और अपनी नींद पूरी करें। आपको जर्नलिंग और गाने सुनने जैसी गतिविधियों से भी फायदा हो सकता है।

#4 मुंहासों को छूने से बचें कई महिलाएं मुंहासों को छूने या फोड़ने की गलती कर बैठती हैं। इससे बैक्टीरिया दूसरे स्थान पर लगते हैं और नए मुंहासे निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप मुंहासों को हाथ न लगाएं। इससे दाग पड़ने का भी खतरा रहता है, जो आसानी से जाते नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर 'पिंपल पैच' इस्तेमाल करें और रोजाना मुंहासों वाली दवाइयां लगाएं। चेहरे को जरूरत से ज्यादा एक्सफोलिएट भी न करें।