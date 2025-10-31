बाजार में मिलने लगी है नकली काली मिर्च, इन परीक्षणों से करें इसकी शुद्धता की जांच
क्या है खबर?
भारतीय खान-पान का असली जायका मसालों से ही आता है, जिनमें काली मिर्च का अहम स्थान है। इस मसाले का स्वाद हल्का तीखा होता है। आजकल बाजार में कई विक्रेता नकली काली मिर्च बेचने लगे हैं, जिसे खा कर आप बीमार पड़ सकते हैं। कई लोग इसकी जगह पपीते के बीज बेचते हैं और कई पूरी तरह कृत्रिम उत्पाद बेच देते हैं। आज के किचन टिप्स में जानिए आप असली और नकली काली मिर्च की पहचान कैसे कर सकते हैं।
#1
काली मिर्च को जलाएं
काली मिर्च की शुद्धता की जांच करने के लिए उसे जलाकर देखा जा सकता है। हालांकि, इसके दौरान आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए एक चम्मच पर काली मिर्च रखें और उसे आंच के ऊपर रखें। अगर काली मिर्च असली होगी तो उससे जलने पर एक भीनी और मसालेदार सुगंध आने लगेगी। वहीं, नकली काली मिर्च की गंध रबड़ जैसी होगी। साथ ही जलने पर नकली काली मिर्च की बनावट भी बदल जाएगी।
#2
पानी वाला परीक्षण करें
पानी की मदद से भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि काली मिर्च असली है या नकली। इसके लिए एक गिलास में पानी भरें और उसमें काली मिर्च डाल दें। अब इस बात पर ध्यान दें कि काली मिर्च पानी में तैर रही है या नहीं। असली काली मिर्च भारी होती है, जिस वजह से वह गिलास के निचले हिस्से पर ठहर जाएगी यानि डूब जाएगी। दूसरी तरफ नकली काली मिर्च हल्की होने की वजह से तैरती रहेगी।
#3
सूंघकर देखें
काली मिर्च एक ऐसा मसाला है, जिसकी सुगंध बहुत तेज होती है। ऐसे में आप सूंघकर भी इसकी गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं। इसके लिए 2 से 3 काली मिर्च को उंगलियों से मसलें और सूंघकर देखें। असली काली मिर्च में एक मजबूत, मसालेदार और मिट्टी जैसी सुगंध होती है। हालांकि, नकली काली मिर्च में या तो कोई गंध नहीं आती या रबड़ जैसी बदबू आती है। यह परिक्षण आपको सही चुनाव करने में मदद करेगा।
#4
रंग से फर्क करें
कई विक्रेता काली मिर्च की जगह बीज आदि को काला रंगकर बेच देते हैं। इनके सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और बीमारियां लग सकती हैं। आप नकली काली मिर्च की पहचान करने के लिए इस मसाले को रगड़कर देख सकते हैं। अगर रगड़ने के बाद काली मिर्च का रंग उतर जाए तो उसे खाने की गलती न करें। असली काली मिर्च का रंग प्राकृतिक होता है, जो रगड़ने से कभी नहीं उतरेगा।
#5
पीसने से भी चलेगा पता
काली मिर्च की शुद्धता जांचने के लिए उसे पीसकर देखना भी सही रहेगा। असली काली मिर्च सख्त होती है और उसे पीसने में मेहनत लगती है। पीसने पर इनसे एक तेज सुगंध आती है और एक महीन पाउडर बन जाता है। हालांकि, नकली काली मिर्च बहुत आसानी से पिस जाती है। साथ ही ऐसी काली मिर्च मुलायम लगती है और महीन तरीके से नहीं पिसती। इन टिप्स को अपनाकर आप असली काली मिर्च ही खरीदेंगे।