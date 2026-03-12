गर्मियों में तैलीय त्वचा से बचना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 असरदार तरीके

गर्मियों में उमस और बढ़ती गर्मी के कारण त्वचा पर अतिरिक्त तेल निकलने लगता है, जिससे मुंहासे और काले धब्बे जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको भी तैलीय त्वचा की समस्या है तो आपको अपनी त्वचा का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों के दौरान तैलीय त्वचा से छुटकारा पा सकते हैं और ताजगी महसूस कर सकते हैं।

#1 रोजाना चेहरे को धोना है जरूरी गंदगी, पसीना और प्रदूषण के कारण त्वचा तैलीय हो जाती है। इससे बचने के लिए रोजाना सुबह और रात सोने से पहले चेहरे को धोना जरूरी है। इसके लिए आप अपने चेहरे पर हल्के गुनगुने पानी का छिड़काव कर सकते हैं, फिर उस पर एक अच्छी गुणवत्ता वाला फेसवॉश लगाएं। इसके बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें। इससे त्वचा की गहराई से सफाई होगी और अतिरिक्त तेल भी हटेगा।

#2 त्वचा को नमी देना न भूलें अक्सर लोग सोचते हैं कि मॉइस्चराइजर लगाने से त्वचा पर ज्यादा तेल निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉइस्चराइजर त्वचा को नमी देने में मदद करता है। इसलिए चेहरे को धोने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो हल्के जेल वाले मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा को नमी मिलेगी और तेल का उत्पादन कम होगा, जिससे मुंहासे और काले धब्बे जैसी समस्याओं से बचाव होगा।

#3 त्वचा की गहराई से सफाई करें त्वचा को साफ करना एक अच्छा तरीका है, जिससे आप मृत कोशिकाओं और गंदगी को हटा सकते हैं। इससे त्वचा की रंगत भी निखरती है और अतिरिक्त तेल भी कम होता है। सप्ताह में दो बार हल्के स्क्रब का इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा को गहराई से सफाई मिलेगी और वह ताजगी महसूस करेगी। इससे रोमछिद्र भी साफ होते हैं, जिससे मुंहासे और काले धब्बे जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है।

#4 सही सौंदर्य उत्पादों का करें चयन अगर आप श्रृंगार करती हैं तो सही उत्पादों का चयन करना बहुत जरूरी है। भारी फाउंडेशन और कंसीलर का इस्तेमाल करने से त्वचा और भी तैलीय हो जाती है। इसलिए हल्के फॉर्मूला वाले सौंदर्य उत्पाद चुनें, जो आपकी त्वचा को सांस लेने दें और उसे ताजगी दें। इसके अलावा श्रृंगार करने से पहले प्राइमर लगाना न भूलें। इससे श्रृंगार लंबे समय तक सही बना रहता है और त्वचा पर तेल का असर कम होता है।