खाने के दौरान इन बातों का रखें ध्यान, होगा माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास

माइंडफुल ईटिंग एक ऐसा तरीका है, जिससे हम अपने खाने को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह न केवल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, बल्कि मन की शांति भी देता है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि हम अपने खाने के हर पल को पूरी तरह से महसूस करें और उसमें शामिल सभी चीजों को समझें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिनसे आप माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास कर सकते हैं।

#1 धीरे-धीरे खाएं और चबाएं खाने को धीरे-धीरे खाने और अच्छे से चबाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है। जब हम जल्दी-जल्दी खाते हैं तो हमारा पेट भरने का संकेत नहीं मिल पाता है, जिससे ज्यादा खाने की संभावना बढ़ जाती है। हर निवाले को कम से कम 20-30 बार चबाएं और तब निगलें। इससे आपको खाने का असली स्वाद और खुशबू महसूस होगी, जिससे आपका अनुभव और भी आनंददायक बनेगा। इसके अलावा यह तरीका आपके पाचन को भी मजबूत बनाता है।

#2 टीवी या मोबाइल का उपयोग न करें खाने के दौरान टीवी देखना या मोबाइल फोन का उपयोग करना हमारी पूरी ध्यान केंद्रितता को बाधित करता है। इससे हम अनजाने में ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि हमारा ध्यान खाने पर नहीं रहता। खाने के समय केवल खाने पर ध्यान दें और कोई भी बाहरी गतिविधि न करें। इससे आप अपने भोजन का पूरा आनंद ले पाएंगे और अधिक खाने से भी बचेंगे। यह आदत आपके खाने के अनुभव को और भी सुखद बना देगी।

#3 सही मात्रा में भोजन करें माइंडफुल ईटिंग का एक अहम हिस्सा है सही मात्रा में भोजन करना। अपने प्लेट को छोटे हिस्सों में भरें ताकि आपको जरूरत से ज्यादा खाने की आदत न पड़े। इसके अलावा अपने शरीर के संकेतों को सुनें और जब आपको लगे कि आपका पेट भर गया है तो खाना बंद कर दें। इस तरह आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं और अपने खाने का पूरा आनंद ले सकते हैं। यह तरीका आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।

#4 विभिन्न रंगों और स्वादों का चयन करें अपने खाने में विभिन्न रंगों और स्वादों का चयन करें ताकि आपका भोजन न केवल पोषण बल्कि आंखों के लिए भी आकर्षक हो। हरी सब्जियां, लाल टमाटर, पीले शिमला मिर्च आदि का उपयोग करें ताकि आपका भोजन रंग-बिरंगा दिखे और उसका स्वाद भी बेहतरीन हो। इस तरह आपके खाने का अनुभव और भी आनंददायक बनेगा। विभिन्न रंगों और स्वादों से भरा भोजन न केवल आपके मनोबल को बढ़ाता है बल्कि आपके शरीर को भी जरूरी पोषण प्रदान करता है।