चिहुआहुआ को घर लाने से पहले जान लें ये 5 बातें, होगा सही फैसला

चिहुआहुआ कुत्तों की सबसे छोटी नस्लों में से एक है और उन्हें अपने घर लाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये कुत्ते अपनी चंचलता और ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल भी उतनी ही अहम है। इस लेख में हम आपको चिहुआहुआ कुत्तों से जुड़ी पांच महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जिनसे आपको उनके साथ बेहतर समय बिताने में मदद मिलेगी।

#1 सेहत से जुड़ी समस्याओं का हो सकता है सामना चिहुआहुआ नस्ल के कुत्तों में कुछ खास सेहत से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इनमें दांतों की समस्याएं, दिल की बीमारी और हड्डियों की कमजोरी शामिल हैं। इसलिए नियमित रूप से पशु डॉक्टर से जांच कराना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी समस्या का समय पर पता चल सके और उसका सही इलाज हो सके। इसके अलावा उन्हें संतुलित खाना देना भी जरूरी है ताकि उनकी सेहत अच्छी बनी रहे और वे लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें।

#2 छोटे आकार के बावजूद होते हैं बहुत मजबूत चिहुआहुआ छोटे आकार के होते हुए भी बहुत मजबूत होते हैं। उनकी ऊर्जा बहुत होती है और वे बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्हें रोजाना पर्याप्त व्यायाम की जरूरत होती है ताकि वे स्वस्थ रहें और उनका वजन सही रहे। इसके लिए आप उन्हें पार्क में घुमाने ले जा सकते हैं या उनके साथ कुछ खेल खेल सकते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा का सही उपयोग हो सके और वे खुशहाल रहें।

#3 मिलना-जुलना है जरूरी चिहुआहुआ को अन्य जानवरों और लोगों के साथ मिलने-जुलने का मौका देना बहुत जरूरी है। इससे वे सामाजिक बनते हैं और उनका डर कम होता है। छोटे उम्र से ही उन्हें अलग-अलग माहौल में ले जाकर उनकी सामाजिकता बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा इससे उनकी मानसिक स्थिति भी बेहतर रहती है और वे अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। नियमित रूप से उन्हें नए अनुभवों का सामना कराने से उनकी व्यवहारिकता में सुधार होता है।

#4 अनुशासन सिखाएं चिहुआहुआ को अच्छे व्यवहार के लिए अनुशासन सिखाना जरूरी है। उन्हें बैठना, लेटना, आना-जाना जैसे बुनियादी आदेश सिखाना चाहिए ताकि वे अनुशासित रहें। इसके अलावा समय-समय पर उन्हें नए आदेश भी सिखाते रहना चाहिए ताकि उनका दिमाग सक्रिय रहे और वे अधिक बुद्धिमान बनें। सकारात्मक तरीके से उन्हें सिखाना बेहतर होता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे खुशहाल रहते हैं। नियमित अभ्यास से उनका अनुशासन प्रभावी होता है और वे जल्दी सीखते हैं।