इन 5 कुत्तों की प्रजातियों को होती है कम एक्सरसाइज की जरूरत, बनाएं पालतू

कुत्ते सबसे वफादार जानवरों में से एक हैं और कई लोगों को कुत्ते पालना बहुत पसंद होता है। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कुत्ते तो पालना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ज्यादा मेहनत करानी पड़ेगी। ऐसे लोगों के लिए आज हम कुछ ऐसी कुत्ते की प्रजातियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती और ये आराम से घर के अंदर रह सकते हैं।

#1 फ्रेंच बुलडॉग फ्रेंच बुलडॉग एक छोटी कद की प्रजाति है, जिन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। ये कुत्ते चंचल और मिलनसार होते हैं। इन्हें रोजाना थोड़ी-सी सैर कराने से इनकी जरूरत पूरी हो जाती है। इनकी भारी काया और छोटे पैरों के कारण इन्हें लंबे समय तक दौड़ने या खेलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कुत्ते घर के अंदर आराम से रह सकते हैं और किसी भी छोटे से घर में आसानी से रह सकते हैं।

#2 इंग्लिश बुलडॉग इंग्लिश बुलडॉग भी एक ऐसी प्रजाति है, जिन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। इनके भारी शरीर के कारण इन्हें लंबे समय तक सक्रिय रहने में दिक्कत होती है। इन्हें रोजाना थोड़ी-सी सैर कराने से इनकी जरूरत पूरी हो जाती है। ये कुत्ते शांत स्वभाव के होते हैं और बच्चों के साथ भी अच्छी तरह से घुलमिल जाते हैं। इनके भारी शरीर और शांत स्वभाव के कारण इन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है।

#3 बॉस्टन टेरियर बॉस्टन टेरियर एक छोटी कद की प्रजाति है, जो बहुत प्यारे और चंचल होते हैं। इन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। इनके भारी शरीर और छोटे पैरों के कारण इन्हें लंबे समय तक दौड़ने या खेलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कुत्ते घर के अंदर आराम से रह सकते हैं और किसी भी छोटे से घर में आसानी से रह सकते हैं। इन्हें रोजाना थोड़ी-सी सैर कराने से इनकी जरूरत पूरी हो जाती है।

#4 चिहुआहुआ चिहुआहुआ भी एक छोटा कुत्ता होता है, जो बहुत सक्रिय और चंचल होती हैं। इन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। इनका फर हल्का भूरा और सफेद रंग का होता है। ये कुत्ते घर में घूम-घूमकर ही खुद को थका लेते हैं इसलिए कहीं बाहर ले जाकर सैर कराने की जरूरत नहीं होती है। ये कुत्ते घर के अंदर आराम से रह सकते हैं और किसी भी छोटे से घर में आसानी से रह सकते हैं।