अपने ऑफिस के बॉस से सैलरी बढ़ाने की मांग करते समय न कहें ये 5 बातें

सैलरी बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत जरूरतों का हवाला देना सही नहीं होता। जैसे कि 'मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसे चाहिए' या 'घर का खर्च चलाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए' जैसी बातें न कहें।

इससे आपके बॉस पर दवाब पड़ सकता है और इससे वे आपकी आपकी मांग को नहीं मानेंगे।

इसके बजाय अपने काम के प्रदर्शन और योगदान को आधार बनाकर बात करें और यह स्पष्ट करें कि क्यों आपको सैलरी बढ़ाने की जरूरत है।