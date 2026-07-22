अपने ऑफिस के बॉस से सैलरी बढ़ाने की मांग करते समय न कहें ये 5 बातें
क्या है खबर?
अगर आप अपने ऑफिस के बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। यह एक अहम बातचीत होती है और इसे सही तरीके से करने के लिए आपको अपनी भाषा और शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। इस लेख में हम कुछ ऐसी गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए, ताकि आपकी बात प्रभावी और सकारात्मक रहे और आपको मनचाहा परिणाम मिले।
#1
तुलना करने से बचें
अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करते समय दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें। उदाहरण के लिए, 'मेरे सहकर्मी को इतना मिलता है' या 'मेरी पूर्ववर्ती को इतना मिलता था' जैसी बातें न कहें।
इससे आपके बॉस पर गलत असर पड़ सकता है और वे आपकी मांग को नहीं मान सकते। इसके बजाय अपनी खुद की उपलब्धियों और योगदान पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें बढ़ाने की बात करें।
#2
व्यक्तिगत जरूरतों का जिक्र न करें
सैलरी बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत जरूरतों का हवाला देना सही नहीं होता। जैसे कि 'मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसे चाहिए' या 'घर का खर्च चलाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए' जैसी बातें न कहें।
इससे आपके बॉस पर दवाब पड़ सकता है और इससे वे आपकी आपकी मांग को नहीं मानेंगे।
इसके बजाय अपने काम के प्रदर्शन और योगदान को आधार बनाकर बात करें और यह स्पष्ट करें कि क्यों आपको सैलरी बढ़ाने की जरूरत है।
#3
भावुक न हों
सैलरी बढ़ाने की मांग करते समय भावुक होना सही नहीं होता। जैसे 'मेरे साथ अन्याय हो रहा है' या 'मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं' जैसी बातें न कहें।
इससे आपके बॉस पर दवाब पड़ सकता है और वे आपकी मांग को मानने से कतरा सकते हैं।
इसके बजाय अपने काम के प्रदर्शन और योगदान को आधार बनाकर बात करें और यह स्पष्ट करें कि क्यों आपको सैलरी बढ़ाने की जरूरत है।
#4
धमकी देने से बचें
बॉस को धमकी देना गलत तरीका होता है। जैसे 'अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा' या 'अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं विरोध करूंगा' जैसी बातें न कहें।
इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं और आपकी नौकरी भी जा सकती है। इसके बजाय अपनी बात शांति से रखें और यह स्पष्ट करें कि क्यों आपको सैलरी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वे आपकी बात समझ सकें।
#5
असभ्य भाषा का उपयोग न करें
सैलरी बढ़ाने की मांग करते समय असभ्य भाषा का उपयोग करना गलत होता है। जैसे 'आप लोग कितने लालची हो' या 'आपको बस फायदा चाहिए' जैसी बातें न कहें।
इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं और आपकी बात का असर उल्टा हो सकता है।
इसके बजाय अपनी बात शांति से रखें और यह स्पष्ट करें कि क्यों आपको सैलरी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वे आपकी बात समझ सकें।