पुरानी अखबारों से बनाई जा सकती हैं ये 5 शानदार चीजें, जानिए कैसे

अखबारों का उपयोग अक्सर रोजमर्रा की जानकारी के लिए होता है, लेकिन जब ये पुराने हो जाते हैं तो इन्हें फेंकने के अलावा और कोई उपाय नहीं लगता। ऐसे में आप चाहें तो पुराने अखबारों से कई बेहतरीन और अनोखे सामान बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और रचनात्मक तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पुराने अखबारों का सही उपयोग कर सकते हैं।

#1 अखबार से बने दीवार के सजावटी सामान पुराने अखबारों से दीवार सजावट बनाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए आप अखबारों को छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें एक डिजाइन में चिपका सकते हैं। आप इन्हें फ्रेम कर सकते हैं या सीधे दीवार पर लगा सकते हैं। इससे आपका कमरा नया लुक ले सकता है और यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। इसे बनाना आसान है और यह आपके घर की सजावट में चार चांद लगा सकता है।

#2 अखबार से बने थैले अखबारों से थैले बनाना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। इसके लिए आपको बस कुछ पुराने अखबारों की जरूरत होगी, जिन्हें आप काटकर चिपकाकर जोड़ सकते हैं। इस तरह का थैला न केवल देखने में अच्छा लगता है बल्कि यह मजबूत भी होता है। आप इसे किसी भी रंग या डिजाइन में बना सकते हैं, जिससे यह आपके स्टाइल के अनुसार हो।

#3 अखबार से बने बगीचे के मैट अगर आपके पास बगीचा है तो आप पुराने अखबारों से बगीचे के मैट बना सकते हैं। इसके लिए आपको कई सारे पन्नों को एक साथ लपेटकर मोटा रोल बनाना होगा, फिर इसे बगीचे के नीचे बिछा दें। यह घास को बढ़ने से रोकने में मदद करेगा और मिट्टी को भी साफ रखेगा। इसके अलावा यह पर्यावरण के अनुकूल विकल्प भी है, जिससे आप अपने बगीचे को सुंदर बना सकते हैं।

#4 अखबार से बने सजावटी बॉक्स अखबारों से सजावटी बॉक्स बनाना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। इसके लिए आपको बस इतना करना होगा कि आप अखबारों को रोल बनाकर उन्हें बॉक्स का आकार दें और गोंद लगाकर जोड़ दें। इस तरह का बॉक्स न केवल देखने में अच्छा लगता है बल्कि यह मजबूत भी होता है। आप इसे किसी भी रंग या डिजाइन में बना सकते हैं, जिससे यह आपके स्टाइल के अनुसार हो।