धुंध में गाड़ी चलाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा फायदा

धुंध के कारण सड़क पर देखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए धुंध में गाड़ी चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी है। इसके लिए गाड़ी की लाइट्स का सही उपयोग करें, धीमी गति से चलें और अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आइए जानते हैं कि धुंध में गाड़ी चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 धीमी गति से चलाएं गाड़ी धुंध में गाड़ी चलाते समय हमेशा धीमी गति से चलें। इससे न केवल आपकी कार को नियंत्रित करना आसान होगा, बल्कि अन्य वाहन चालकों को भी आपको देखने और आपके साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखने में मदद मिलेगी। तेज गति पर गाड़ी चलाने से आपको आगे क्या है, इसे देखना मुश्किल हो सकता है और इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा धुंध में गाड़ी चलाते समय धीमी गति का पालन करें।

#2 हेडलाइट्स का करें सही इस्तेमाल धुंध में गाड़ी चलाते समय अपने हेडलाइट्स का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को कम रोशनी पर सेट करें ताकि अन्य वाहन चालकों को आपकी कार स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। ज्यादा रोशनी का उपयोग करने से सामने चल रहे वाहनों पर तेज रोशनी पड़ती है, जिससे ड्राइवर अंधा हो सकता है और दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमेशा कम रोशनी का ही उपयोग करें।

#3 पार्किंग लाइट्स का करें उपयोग अगर धुंध बहुत ज्यादा हो रही हो तो अपनी गाड़ी को खड़ी करते समय पार्किंग लाइट्स का उपयोग करें। इससे अन्य वाहन चालकों को आपकी गाड़ी का पता लगाना आसान होगा और वे आपसे टकराने से बचेंगे। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी गाड़ी किसी ऐसे स्थान पर न हो, जहां अन्य वाहनों को निकलने या रुकने में परेशानी हो। पार्किंग लाइट्स का सही उपयोग करके आप दुर्घटनाओं को काफी हद तक टाल सकते हैं।

#4 ब्रेक लाइट्स का ध्यान रखें जब भी आप अपनी गाड़ी को धीमा करें या रोकें, तो ब्रेक लाइट्स का सही उपयोग करें ताकि पीछे आ रहे वाहन चालक को आपकी गति का अंदाजा हो सके और वह सुरक्षित दूरी बना सके। ब्रेक लाइट्स का सही उपयोग करने से पीछे आ रहे वाहन चालकों को आपकी गाड़ी की स्थिति का पता चलता रहता है और वे किसी भी अनहोनी से बच सकते हैं। इसलिए हमेशा ब्रेक लाइट्स का ध्यान रखें।