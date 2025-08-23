हीरे के गहने खरीदते समय रखें इन 5 बातों का ध्यान, कर पाएंगे सही चयन

आपने वह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि 'हीरे महिलाओं के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं।' यह वाकई सच भी है, क्योंकि हीरे के आभूषण पहनकर हर महिला रानी जैसा महसूस करती है। हीरे के गहने खरीदना एक अहम फैसला होता है। इनकी कीमत अधिक होती है, जिस कारण ये एक बेहतरीन निवेश भी माने जाते हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, जिनका आपको हीरे के जेवर खरीदते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए।

#1 बजट निर्धारित करें और सही जानकारी जुटाएं हीरे सबसे महंगे रत्नों में से एक होते हैं, जिस कारण उन्हें बिना सोचा-समझे नहीं खरीदा जा सकता। हीरे के आभूषण खरीदने से पहले सबसे जरूरी निर्णय होता है बजट तय करना। यह निर्धारित करना कि आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप कितने वजन वाला हीरे का जेवर ले पाएंगे। इसके अलावा विभिन्न दुकानों पर हीरे के गहनों की कीमतों की तुलना भी करें, ताकि आप सही निर्णय ले सकें।

#2 हीरे की कटाई पर ध्यान दें हीरे के जेवर लेते समय आपको उसकी कटाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हीरे की कटाई देखने से हमें यह पता चल सकता है कि वह प्रकाश को कैसे प्रतिबिंबित करता है। खराब कटाई वाला हीरा फीका दिखाई देता है और उसकी चमक कम होती है। वहीं, अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा ज्यादा चमकेगा, क्योंकि वह प्रकाश को ज्यादा प्रतिबिंबित कर सकेगा। इसीलिए, उसकी कटाई जांचे बिना हीरे का आभूषण न खरीदें।

#3 रंग और स्पष्टता को भी जांचें हीरे की शुद्धता को जांचने के लिए उसकी स्पष्टता पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा वह होता है, जिसमें कोई दाग न हो। इसके बाद आपको यह भी देखना चाहिए कि हीरे का रंग कैसा है। जिस हीरे में कोई रंग नहीं होता, वही सबसे दुर्लभ होता है। हीरों को उनके रंगों के आधार पर D-Z के पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है। D, E और F श्रेणियों में आने वाले हीरे सबसे मूल्यवान होते हैं।

#4 कैरट जानना है बेहद जरूरी हीरे के आभूषण खरीदते समय एक और ध्यान रखने योग्य बात है उसका कैरट। कैरेट हीरे के वजन को मापने की इकाई होती है, जिसका उसकी कीमत से सीधा संबंध होता है। अगर किसी जेवर में इस्तेमाल किए गए हीरे ज्यादा भारी हैं तो उनका कैरेट ज्यादा होगा, जिस कारण उसकी कीमत भी अधिक होगी। हालांकि, आपको हीरे के कैरेट से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसे कैसे तराशा गया है।