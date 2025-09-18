नवरात्रि पर उपवास रखने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

आमतौर पर नवरात्रि के दौरान उपवास रखने वाले लोग अपने खान-पान और दिनचर्या में कई बदलाव कर देते हैं, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर इस बार 9 दिनों तक चलने वाले इस उपवास के दौरान ऐसा करना आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसी बातों के बारे में बताते हैं, जिनका ध्यान रखना आपके लिए इस बार के उपवास को सेहतमंद बना सकता है।

#1 पानी का करें भरपूर सेवन उपवास के दौरान पानी का सेवन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप पानी का सेवन सही मात्रा में नहीं करेंगे तो इससे आपको पानी की कमी, सिरदर्द और चक्कर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पानी का कम सेवन शरीर में विषैले पदार्थों के जमाव का कारण बन सकता है। इसलिए रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी का सेवन करें। इसके साथ ही नारियल पानी और ताजे फलों का रस भी पीते रहें।

#2 भूखे न रहें, समय-समय पर कुछ खाते रहें उपवास के दौरान भूखे न रहें और समय-समय पर कुछ खाते रहें। इससे आपका शुगर का स्तर नियंत्रित रहेगा और आपको चक्कर या कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आलू, सिंघाड़े का आटा, कच्चे केले, कच्चे पत्ते और कच्चे पत्तों से बने व्यंजनों का सेवन कर सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने में मदद कर सकते हैं।

#3 पूरी नींद लें उपवास के दौरान पूरी नींद लेना भी जरूरी है। अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो इससे आपकी ऊर्जा और काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा इससे चिड़चिड़ापन, सिरदर्द और चक्कर जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। इसके साथ ही अगर संभव हो तो दिन में थोड़ी देर के लिए आराम करें।

#4 चाय-कॉफी और तले हुए खाने से बचें उपवास के दौरान चाय-कॉफी और तले हुए खाने से दूरी बना लेना ही बेहतर है क्योंकि इनका सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। चाय, कॉफी और ठंडे पेय आदि का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा तले हुए खाने का सेवन पाचन क्रिया पर दबाव डाल सकता है, जिससे अपच और गैस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इन चीजों से दूरी बनाएं।