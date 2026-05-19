बच्चों पर अच्छे अंक लाने का न डालें दबाव, इससे टूट सकता है उनका मनोबल

अक्सर माता-पिता बच्चों को अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन इससे बच्चों पर दबाव पड़ता है। यह दबाव उनके मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-सम्मान पर बुरा असर डाल सकता है। हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे, जिन्हें बच्चों से कहते समय सावधान रहना चाहिए। इससे वे बिना किसी तनाव के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इन बातों को ध्यान में रखकर वे खुद ही बेहतर अंक लाने की कोशिश करेंगे।

#1 तुलना न करें बच्चों को "तुम्हारी बहन/भाई ने कितना अच्छा काम किया" या "तुम्हारे दोस्त ने इतने अच्छे अंक लाए" जैसी बातें कहने से बचें। इससे बच्चे खुद को कमतर महसूस कर सकते हैं और उनका आत्मविश्वास घट सकता है। हर बच्चा अलग होता है और उसकी अपनी गति होती है। उनकी तुलना दूसरों से करने के बजाय उनके प्रयासों की सराहना करें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे अपनी क्षमताओं के अनुसार ही आगे बढ़ें।

#2 सिर्फ अंक पर ध्यान केंद्रित न करें अंक जरूरी होते हैं, लेकिन केवल उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना सही नहीं है। बच्चों को यह सिखाएं कि वे विषय की समझ और ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान दें, न कि सिर्फ अंक लाने पर। इससे उनका मानसिक संतुलन बना रहेगा और वे अपने अध्ययन को एक सकारात्मक नजरिए से देख पाएंगे। उन्हें बताएं कि असफलता भी सीखने का एक हिस्सा है और इससे वे अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं।

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#3 गलती करने पर डांटें न गलती करना सीखने का एक अहम हिस्सा है। बच्चों को गलती करने पर डांटना या उन्हें शर्मिंदा करना सही नहीं है। उन्हें बताएं कि गलती करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होंगे। उन्हें यह समझाएं कि हर गलती एक मौका होती है, जिससे वे अपने ज्ञान को और गहरा कर सकते हैं और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

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#4 हमेशा सही उत्तर देने का दबाव न डालें बच्चों पर हमेशा सही उत्तर देने का दबाव डालना सही नहीं है। उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे अपने विचार व्यक्त करें और सवाल पूछें, भले ही उनका उत्तर गलत ही क्यों न हो। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होंगे। इसके अलावा उन्हें यह भी समझाएं कि गलत उत्तर भी सीखने का हिस्सा है और इससे वे अपने ज्ञान को और गहरा कर सकते हैं।