कसरत के बाद मांसपेशियों में दर्द होने पर इन 5 बातों का रखें ध्यान

कसरत के बाद मांसपेशियों में दर्द होना आम बात है, खासकर जब आप नई व्यायाम शुरू करते हैं या अपनी दिनचर्या को बदलते हैं। यह दर्द आपको असुविधाजनक महसूस करा सकता है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिनसे आप मांसपेशियों के दर्द से जल्दी राहत पा सकते हैं और अपनी कसरत जारी रख सकते हैं।

#1 गर्म पानी से नहाएं गर्म पानी से नहाने से मांसपेशियों की जकड़न कम होती है और खून का बहाव बढ़ता है। यह एक पुरानी और असरदार विधि है, जो तुरंत आराम देती है। नहाने के दौरान आप कुछ मिनट तक हल्के हाथों से मालिश भी कर सकते हैं, जिससे दर्द वाली जगहों पर खून का बहाव बढ़ता है और आराम मिलता है। इसके अलावा गर्म पानी से नहाने से शरीर का तनाव भी कम होता है और आपको मानसिक शांति मिलती है।

#2 हल्की स्ट्रेचिंग करें स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों की लचीलापन बढ़ती है और दर्द कम होता है। हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग से आपकी मांसपेशियां आराम महसूस करेंगी और खून का बहाव भी बेहतर होगा। स्ट्रेचिंग करते समय धीरे-धीरे गहरी सांस लें और हर स्ट्रेचिंग को 15-30 सेकंड तक बनाए रखें। इससे आपकी मांसपेशियां धीरे-धीरे खुलेंगी और आपको तुरंत राहत मिलेगी। नियमित स्ट्रेचिंग करने से भविष्य में भी मांसपेशियों में दर्द की संभावना कम हो जाएगी।

Advertisement

#3 पर्याप्त पानी पिएं पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे शरीर के हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और मांसपेशियों को ठीक होने में मदद मिलती है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। इसके अलावा आप नारियल पानी या फलों का रस भी पी सकते हैं, जो पानी के साथ-साथ पोषण भी प्रदान करते हैं। पर्याप्त पानी पीने से आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ती है और थकान कम होती है।

Advertisement

#4 हल्की व्यायाम करें अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो भी हल्की व्यायाम करना न छोड़ें। जैसे कि टहलना या साइकिल चलाना। इससे आपकी मांसपेशियां सक्रिय रहेंगी और दर्द कम होगा। यह एक अच्छा तरीका है जिससे आप बिना ज्यादा मेहनत किए अपनी फिटनेस बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा हल्की व्यायाम करने से आपका मूड भी बेहतर होगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। नियमित हल्की व्यायाम से आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ती है और थकान कम होती है।