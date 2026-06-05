इटली के नेपल्स जाएं तो करें ये 5 गतिविधियां, यात्रा हो जाएगी और भी मजेदार

इटली का नेपल्स शहर अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह शहर भूमध्य सागर के किनारे स्थित है और यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है। नेपल्स में आप प्राचीन इतिहास, कला और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। यहां की संकरी गलियां, पुराने किले और चर्च पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह वही जगह है, जहां पर पिज्जा इजाद किया गया था। आप नेपल्स की यात्रा के दौरान ये 5 गतिविधियां कर सकते हैं।

#1 पाम्पेई के प्राचीन खंडहरों का करें रुख पाम्पेई एक ऐसा स्थल है, जहां प्राचीन रोमन सभ्यता के खंडहर मौजूद हैं। यह शहर वेसुवियस ज्वालामुखी के फटने से ढक गया था, जिससे यहां की सभी चीजें सहेज कर रखी गईं। यहां आप पुराने घर, मंदिर, थियेटर और बाजार देख सकते हैं, जो रोमन जीवनशैली को दर्शाते हैं। पाम्पेई की यात्रा आपको इतिहास के पन्ने पलटने का अवसर देती है और आपको उस समय की जीवनशैली को करीब से जानने का मौका मिलता है।

#2 कास्टेल डेलोवो का करें दौरा कास्टेल डेलोवो नेपल्स का एक प्रमुख स्मारक है, जो समुद्र तट पर स्थित है। यह किला 12वीं सदी में बनाया गया था और इसे कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था। यहां से समुद्र का दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है और यह स्थान तस्वीरें खींचने के शौकीनों के लिए आदर्श है। किले के अंदर आप पुराने हथियार, चित्रकला और ऐतिहासिक दस्तावेज देख सकते हैं, जो नेपल्स की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं।

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#3 कैपोडिमोंटे संग्रहालय में कला का लें आनंद कैपोडिमोंटे संग्रहालय नेपल्स का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है, जहां यूरोप के कारवाज्जियो और रेम्ब्रांट आदि जैसे चित्रकारों की पेंटिंग रखी गई हैं। इस संग्रहालय में इटली के चित्रकारों के अलावा प्राचीन मूर्तियों का भी संग्रह है, जो रोमन काल के दौरान बनाई गई हैं। यहां आकर आप यूरोप की कला के साथ-साथ इटली की कला के इतिहास को भी जान सकते हैं। इस संग्रहालय की यात्रा आपके कला प्रेम को और भी बढ़ा सकती है।

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#4 स्पैकेटा समुद्र तट पर बिताएं समय स्पैकेटा समुद्र तट नेपल्स का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां लोग आराम कर सकते हैं या पानी की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां साफ-सुथरे पानी और सुनहरी रेत वाली जगहें हैं, जो परिवार संग समय बिताने के लिए आदर्श हैं। इसके अलावा यहां कई खाने-पीने की जगहें भी हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजन चख सकते हैं। स्पैकेटा समुद्र तट पर आप धूप सेंक सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं या बस सुकून से बैठ सकते हैं।