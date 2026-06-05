हिमाचल प्रदेश: खूबसूरत पर्यटन स्थल है कुफरी, यहां इन 5 गतिविधियों को जरूर आजमाएं

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित कुफरी एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है। कुफरी समुद्र तल से लगभग 2,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां बर्फबारी के दौरान पर्यटक बर्फ के खेलों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही यहां की हरियाली और शांत वातावरण इसे एक आदर्श छुट्टी मनाने के लिए जगह बनाते हैं। आइए जानें कि यहां किन गतिविधियों को आजमाना चाहिए।

#1 बर्फ पर फिसलने का आनंद लें कुफरी में बर्फ पर फिसलना एक बेहतरीन अनुभव है। यहां की बर्फीली ढलानों पर फिसलना रोमांचक है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यहां के प्रशिक्षक आपको सिखा सकते हैं और आपकी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप बर्फ के खेलों के साथ-साथ बर्फ के गोले बनाकर भी खेल सकते हैं। यह गतिविधि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मजेदार है।

#2 कुफरी झील पर नाव चलाएं कुफरी झील पर नाव चलाना एक सुखद अनुभव है। यहां आप पैडल नाव चला सकते हैं, जो बच्चों और परिवार वालों के लिए बहुत आनंददायक है। झील के चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों का दृश्य बेहद खूबसूरत है। नाव चलाते समय आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। यहां का पानी साफ और ठंडा है, जो इस अनुभव को और भी खास बना देता है।

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#3 चिड़ियाघर की सैर करें कुफरी चिड़ियाघर बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस चिड़ियाघर में कई प्रकार के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। यहां आकर आप इन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। चिड़ियाघर की सैर करते समय आप इन अनोखे जानवरों की आदतों और व्यवहारों को करीब से देख सकते हैं। यह अनुभव बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक है।

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#4 फन पार्क में बनाएं यादगार पल फन पार्क कुफ़री का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है, जहां आप विभिन्न प्रकार की मनोरंजक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां बच्चों के लिए झूला, रेल गाड़ी और अन्य खेल उपलब्ध हैं। इसके अलावा बड़े लोग भी यहां आकर समय बिता सकते हैं। फन पार्क में परिवार संग समय बिताना एक यादगार अनुभव है। यहां का माहौल बहुत ही खुशमिजाज और उत्साहपूर्ण है, जो सभी उम्र के लोगों को आकर्षित करता है।