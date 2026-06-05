फिलीपींस की यात्रा पर जाने वाले हैं? इन 5 जगहों को देखे बिना न लौटें

फिलीपींस एक खूबसूरत द्वीप देश है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित है। यह देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और विविधता के लिए जाना जाता है। यहां के सफेद रेत वाले समुंदर किनारे, साफ पानी और हरे-भरे पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा यहां की स्थानीय जीवनशैली और पारंपरिक त्योहार भी देखने लायक हैं। अगर आप फिलीपींस की यात्रा करने वाले हैं तो आपको यहां की इन 5 गतिविधियों को जरूर आजमाना चाहिए।

#1 बोरा के समुंदर किनारे पर बिताएं एक दिन फिलीपींस का बोरा का समुंदर किनारा एक बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहां की सफेद रेत और नीला पानी पर्यटकों को आकर्षित करता है। आप यहां सर्फिंग, तैराकी या बस आराम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां कई ठहरने की जगहें भी हैं, जहां आप ठहर सकते हैं और स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। बोरा का समुंदर किनारा रात को भी खूबसूरत लगता है, जब रोशनी में पानी चमकता है और वातावरण में शांति फैली रहती है।

#2 मनीला में राष्ट्रीय संग्रहालय जरूर देखें फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय देश की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। यहां आपको प्राचीन कलाकृतियां, शिलालेख और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं देखने को मिलेंगी। संग्रहालय में कई प्रकार की प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं, जो देश की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करती हैं। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो यह स्थान आपके लिए आदर्श है। यहां का दौरा आपको फिलीपींस की समृद्ध संस्कृति और इतिहास से रूबरू कराएगा।

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#3 पागुपुड के समुद्र तट पर जाएं पागुपुड का समुद्र तट लाओग प्रांत में स्थित एक खूबसूरत स्थान है, जो अपनी साफ-सुथरी रेत और नीले पानी के लिए जाना जाता है। यहां आप धूप सेंक सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। इसके अलावा पागुपुड में कई ठहरने की जगहें भी हैं, जहां आप ठहर सकते हैं और स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यह स्थान परिवार संग समय बिताने या दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए आदर्श है।

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#4 बटाड के खेत देखें बटाड के खेत इफोगाओ प्रांत में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिन्हें विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। ये सीढ़ीदार खेत हजारों साल पुराने माने जाते हैं। इन खेतों को हाथ से बनाया गया था और इन्हें अब भी पारंपरिक तरीके से ही संचालित किया जाता है। यहां आकर आप स्थानीय लोगों की खेती की पद्धतियों को समझ सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यह स्थान फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए भी आदर्श है।