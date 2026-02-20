जॉर्जिया की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 जगहों का जरूर करें रुख

जॉर्जिया एक खूबसूरत देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यह देश यूरोप और एशिया के बीच स्थित है और यहां की राजधानी त्बिलिसी है। जॉर्जिया की यात्रा करने वाले पर्यटकों को यहां की पहाड़ियां, झीलें, मंदिर और महल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां के लोग बहुत ही मेहमाननवाज हैं। अगर आप जॉर्जिया की यात्रा करने वाले हैं तो इन पांच जगहों का जरूर रुख करें।

#1 उशगुली गांव का करें रुख उशगुली गांव जॉर्जिया के स्वानेति क्षेत्र में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा बसेरा गांव माना जाता है, जो समुद्र तल से लगभग 2,200 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां के लोग मुख्य रूप से खेती और पशुपालन करते हैं। उशगुली अपने पुराने टॉवर और पत्थरों से बने घरों के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप स्वानेति की संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं।

#2 मस्तरा गांव में घूमें मस्तरा गांव अबखाजिया क्षेत्र में स्थित है, जो अपनी अनोखी वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। इस गांव में कई पुराने चर्च और टॉवर मौजूद हैं, जो इसकी ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाते हैं। मस्तरा की वास्तुकला बेहद आकर्षक है, जिसमें पत्थरों का उपयोग मुख्य रूप से किया गया है। यहां आकर आप जॉर्जिया की पारंपरिक जीवनशैली और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं।

#3 वर्डज़िया गुफा मठ देखें वर्डज़िया गुफा मठ जॉर्जिया के कास्त्रेटी क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह मठ पहाड़ों में बनी हुई गुफाओं पर आधारित है, जिसे 12वीं शताब्दी में राजा तेरियुली ने बनवाया था। इस मठ में कई मंदिर, पुस्तकालय और अन्य धार्मिक स्थल शामिल हैं। यहां आकर आप जॉर्जिया की प्राचीन कला और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। वर्डज़िया गुफा मठ की वास्तुकला बेहद आकर्षक है, जिसमें पत्थरों का उपयोग मुख्य रूप से किया गया है।

#4 कुटैसी का मठ देखें कुटैसी का मठ जॉर्जिया की एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो कुटैसी शहर में स्थित है। यह मठ 6वीं शताब्दी में बना था और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यहां आकर आप जॉर्जिया की प्राचीन कला और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। इस मठ में कई मंदिर, पुस्तकालय और अन्य धार्मिक स्थल शामिल हैं, जो इसकी ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाते हैं।