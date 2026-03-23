कहीं घूमने जा रहे हैं? अचानक बारिश से बचा सकती हैं ये चीजें, बैग में रखें

कई जगहों पर कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही है। अचानक होने वाली बारिश न केवल हमारे कपड़े गीले कर सकती है, बल्कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने बैग में रख सकते हैं ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो।

#1 पानी से बचाने वाला बैग या रेन कवर अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, जहां बारिश की संभावना है, तो अपने बैग को पानी से बचाने वाला बनाएं। इसके लिए आप अपने बैग के लिए बारिश से बचाने वाला कवर का इस्तेमाल करें या फिर एक ऐसा बैग चुनें, जो पहले से ही पानी से बचाने वाला हो। इसके अलावा अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को पानी से बचाने के लिए उनके लिए विशेष बैग या कवर का इस्तेमाल करें।

#2 छाता या रेनकोट बारिश से बचने के लिए अपने साथ छाता या रेनकोट जरूर रखें। आप चाहें तो अपने बैग के बाहर की तरफ एक छोटा छाता भी लगा सकते हैं या फिर अपने पास एक हल्का रेनकोट रखें, जिसे आप आसानी से पहन सकें। इसके अलावा अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, जहां बारिश होने की संभावना है, तो अपने कपड़े सूती के चुनें।

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#3 अतिरिक्त कपड़े बारिश में गीले कपड़े पहनना असुविधाजनक हो सकता है और यह आपको बीमार भी कर सकता है। इसलिए अपने साथ कुछ अतिरिक्त कपड़े रखें, जिन्हें आप बारिश होने पर बदल सकें। इसके लिए आप सूती कपड़े चुनें क्योंकि ये जल्दी सूख जाते हैं और आरामदायक भी होते हैं। अपने साथ एक प्लास्टिक की थैली भी रखें, जिसमें आप अपने गीले कपड़े रख सकें।

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#4 बिजली चार्जर बारिश में आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अपने साथ एक बिजली चार्जर जरूर रखें ताकि आप अपने फोन को चार्ज कर सकें और अपने महत्वपूर्ण संपर्कों तक पहुंच सकें। इसके अलावा अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, जहां बारिश होने की संभावना है, तो अपने साथ एक पानी से बचाने वाला बिजली चार्जर भी रखें ताकि उसमें पानी न जाए।