ढोकला बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा फूला-फूला स्वादिष्ट ढोकला
क्या है खबर?
ढोकला एक लाजवाब और हल्का नाश्ता है, जिसे आमतौर पर गुजरात में बनाया जाता है। यह न केवल खाने में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। ढोकला बनाने की विधि सरल है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी गलतियां आपके व्यंजन के स्वाद को बिगाड़ सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे बचकर आप अपने ढोकले को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।
#1
सही सामग्री का चयन करें
ढोकला बनाने के लिए सही सामग्री का चयन बहुत जरूरी है। बेसन, दही, नमक और हल्दी का सही अनुपात होना चाहिए। अगर आप बेसन को अच्छे से नहीं फेंटेंगे तो आपका ढोकला भारी और मोटा हो जाएगा। इसलिए बेसन को अच्छे से फेंटें और उसमें दही, नमक और हल्दी मिलाएं। इसके अलावा दही ताजा होनी चाहिए ताकि ढोकला फूला-फूला बने।
#2
पानी का सही उपयोग करें
ढोकला बनाने के लिए पानी का उपयोग बहुत अहम होता है। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो आपका मिश्रण पतला हो जाएगा और ढोकला मोटा बनेगा, वहीं कम पानी डालने से मिश्रण सूखा रह जाएगा और ढोकला ठीक से नहीं फूलेगा। इसलिए हमेशा मिश्रण को गाढ़ा रखने के लिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालें और अच्छे से मिलाएं ताकि एकदम सही गाढ़ापन मिले। इससे आपका ढोकला हल्का और फूला-फूला बनेगा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा।
#3
भाप देने का तरीका सही रखें
ढोकला को भाप देने का तरीका भी बहुत अहम होता है। अगर आप ढोकला को ज्यादा देर तक भाप देंगे तो वह टूटने लगेगा और मोटा बन जाएगा। वहीं कम भाप देने से वह ठीक से पक नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा ढोकला को 15-20 मिनट तक ही भाप दें और बीच-बीच में चाकू डालकर जांचें कि वह पका है या नहीं। इससे आपका ढोकला हल्का और फूला-फूला बनेगा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा।
#4
तेल का सही उपयोग करें
ढोकला बनाने के दौरान तेल का सही उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा तेल डालने से ढोकला चिकना हो जाता है और उसका स्वाद बिगड़ जाता है, वहीं कम तेल डालने से वह सूखा रह जाता है इसलिए सही मात्रा में ही तेल डालें। इसके अलावा ढोकले को तेल लगाने के बाद कुछ देर ढककर रखें ताकि वह अच्छे से जम सके। इससे आपका ढोकला हल्का और फूला-फूला बनेगा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा।
#5
ठंडा होने दें
ढोकला बनाने के बाद उसे तुरंत काटना गलत होता है क्योंकि इससे वह टूट जाता है और उसका आकार बिगड़ जाता है। इसलिए ढोकले को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें और फिर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। इससे आपका ढोकला न केवल देखने में अच्छा लगेगा बल्कि खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इन सरल टिप्स को अपनाकर आप अपने घर पर आसानी से फूला-फूला और स्वादिष्ट ढोकला बना सकते हैं।