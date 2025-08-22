पकौड़े बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेंगे कुरकुरे

पकौड़े एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जो चाय के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। हालांकि, कई बार पकौड़े बाहर से तो कुरकुरे होते हैं, लेकिन अंदर से मुलायम रह जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने पकौड़ों को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ खास सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने पकौड़ों को बेहतरीन बना सकते हैं।

#1 सही आटे का चयन पकौड़ों के लिए सही आटे का चयन करना बहुत जरूरी है। बेसन का उपयोग करें क्योंकि यह पकौड़ों को कुरकुरा बनाने में मदद करता है। इसके अलावा आप चावल का आटा भी मिला सकते हैं, जिससे पकौड़े और भी ज्यादा कुरकुरे बनेंगे। चावल का आटा मिलाने से पकौड़ों में एक खास टेक्सचर आता है, जो उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाता है। इस मिश्रण से आपके पकौड़े बाहर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम बनेंगे।

#2 पानी का सही उपयोग पकौड़ों के घोल में पानी डालते समय ध्यान रखें कि पानी कम ही डालें। अधिक पानी डालने से घोल पतला हो जाएगा और पकौड़े सही से नहीं बनेंगे। घोल को गाढ़ा रखें ताकि पकौड़े अच्छी तरह से टिक सकें और तलने पर फैलें नहीं। इसके लिए पानी धीरे-धीरे डालें और घोल को अच्छे से मिलाएं। इससे आपके पकौड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे। इस तरह आप अपने पकौड़ों को बेहतरीन बना सकते हैं।

#3 तेल का तापमान पकौड़ों को तलते समय तेल का तापमान बहुत अहम होता है। अगर तेल गर्म होगा तो पकौड़े जल्दी पक जाएंगे और कुरकुरे भी होंगे। वहीं ठंडे तेल में पकौड़े तले जाने पर फैल सकते हैं और उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा मध्यम आंच पर पकौड़ों को तलें ताकि वे अच्छे से पकें और उनका स्वाद बेहतरीन रहे। इस तरह आप अपने पकौड़ों को बेहतरीन बना सकते हैं।

#4 घोल को आराम दें पकौड़ों का घोल बनाने के बाद उसे कुछ मिनट के लिए आराम देने से उसमें हवा भर जाती है, जिससे पकौड़े फूले हुए और कुरकुरे बनते हैं। घोल को 15-20 मिनट तक ढककर रख दें, फिर उसे अच्छे से मिलाकर छोटे-छोटे हिस्से लेकर तलें। इस प्रक्रिया से आपके पकौड़े न केवल कुरकुरे बनेंगे बल्कि उनका स्वाद भी बेहतरीन होगा। इस तरह आप अपने पकौड़ों को बेहतरीन बना सकते हैं।