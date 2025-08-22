किसी भी तरह की साड़ी पहनते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

साड़ी एक ऐसा परिधान है, जो हर महिला को सुंदर दिखाता है। हालांकि, साड़ी पहनते समय कई महिलाएं कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उनका लुक बिगड़ जाता है। चाहे वह बनारसी साड़ी हो या कांजीवरम, हर साड़ी को सही तरीके से पहनना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप साड़ी पहनते समय ध्यान रख सकती हैं और हर बार बेहतरीन दिख सकती हैं।

#1 सही ब्लाउज चुनें साड़ी के साथ सही ब्लाउज का चयन करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी साड़ी भारी कढ़ाई वाली है तो हल्का ब्लाउज पहनें और हल्की कढ़ाई वाली साड़ी के साथ भारी ब्लाउज पहनें। इससे आपका लुक संतुलित रहेगा और आप ज्यादा आकर्षक दिखेंगी। इसके अलावा ब्लाउज का रंग भी साड़ी के रंग से मेल खाना चाहिए ताकि आपका पूरा लुक एकसार लगे और आप हर मौके पर खास दिख सकें।

#2 पेटीकोट फिटिंग पर ध्यान दें पेटीकोट की फिटिंग भी बहुत जरूरी होती है। अगर पेटीकोट ढीला होगा तो साड़ी ठीक से नहीं बंधेगी और आपका लुक खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा सही फिटिंग वाला पेटीकोट ही चुनें। इसके अलावा पेटीकोट का रंग भी आपकी साड़ी के रंग से मेल खाना चाहिए ताकि वह दिखने में एकसार लगे। सही फिटिंग और मेल खाता रंग आपकी साड़ी को और भी खूबसूरत बनाएगा और आपका पूरा लुक खास दिखेगा।

#3 पल्लू की ड्रेपिंग सही रखें पल्लू की ड्रेपिंग भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप बनारसी या कांजीवरम साड़ी पहन रही हैं तो पल्लू को कंधे पर अच्छे से फॉल्ड करें ताकि वह खुल न सके और अच्छा दिखे। इसके लिए आप पल्लू को थोड़ा टाइट बांध सकती हैं या साड़ी पिन का उपयोग कर सकती हैं। इसके अलावा पल्लू को सामने से पीछे की ओर ले जाते समय उसे सही तरीके से मोड़ें ताकि वह हर दिशा से अच्छा दिखे।

#4 फुटवियर्स का चयन सोच-समझकर करें फुटवियर्स का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आरामदायक हों और आपकी ऊंचाई के अनुसार मेल खाती हों। अगर आपकी साड़ी भारी होती है तो ऊंची हील्स पहनें ताकि आपका लुक संतुलित रहे, वहीं अगर आप रोजमर्रा की साड़ी पहन रही हैं तो फ्लैट्स या ब्लॉक हील्स का चयन करें ताकि चलने में कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा फुटवियर्स का रंग भी आपकी साड़ी के रंग से मेल खाना चाहिए।