बीच पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान, आएगा मजा

आमतौर पर लोग गर्मियों की छुट्टियों में बीच पर घूमने जाना पसंद करते हैं। देश की बात करें तो गोवा, कर्नाटक और केरल आदि जगहों पर कई खूबसूरत बीच स्थित हैं। हालांकि, बीच पर जाने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि आपका अनुभव आरामदायक और मजेदार हो। आइए आज हम आपको बीच पर छुट्टियां मनाने से पहले ध्यान रखने वाली बातें बताते हैं ताकि आपकी यात्रा यादगार और सुरक्षित हो।

#1 बीच के मौसम का रखें ध्यान जब भी आप बीच पर जाने की योजना बनाएं तो वहां के मौसम का पहले पता कर लें। अगर वहां ज्यादा गर्मी या फिर बारिश होने वाली हो तो बीच पर जाने का विचार छोड़ दें क्योंकि न ज्यादा गर्मी और न ही बारिश का मौसम बीच के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बीच पर जाने से पहले यह भी पता करें कि वहां कोई विशेष कार्यक्रम या त्योहार है या नहीं।

#2 बीच पर पहनें आरामदायक कपड़े बीच पर जाने से पहले आरामदायक कपड़े पहनना जरूरी है। सूती कपड़े पहनें क्योंकि ये नमी को सोखने और त्वचा को आराम देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कपड़े पहनें, जो आसानी से शरीर को हवा लगने दें। साथ ही अपने साथ अतिरिक्त कपड़े भी रखें ताकि अगर आपके कपड़े गीले हो जाएं तो आप उन्हें बदल सकें। इसके अलावा अपने साथ एक बड़ा तौलिया भी ले जाएं।

#3 सनस्क्रीन लगाना न भूलें बीच पर जाने से पहले अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन लगाना न भूलें। यह एक जरूरी कदम है जो आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है। सनस्क्रीन को अपने चेहरे, हाथों और पैरों पर अच्छी तरह से लगाएं और हर दो घंटे में इसे फिर से लगाएं, खासकर जब आप पानी में हों। इसके अलावा अगर आप बीच पर ज्यादा देर तक रह रहे हैं तो अपने साथ एक छाता भी लें।

#4 पानी की बोतल साथ रखें बीच पर जाने के दौरान शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए अपने साथ एक पानी की बोतल रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें। सूरज की रोशनी और समुद्र के पानी में मौजूद नमक के कारण शरीर से पसीना और नमक के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्व भी बाहर निकल जाते हैं। बेहतर होगा कि आप बोतल में साफ पानी रखें।