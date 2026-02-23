घर पर सब्जियों वाले ओट्स बनाते हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने लगे हैं। इसके लिए वे अपने खाने में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सब्जियों के साथ ओट्स का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स और अन्य कई पोषक तत्व होते हैं। हालांकि, इसे बनाते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि यह स्वादिष्ट और पौष्टिक बन सके।

#1 ओट्स के चयन पर दें ध्यान सब्जियों के साथ ओट्स बनाने के लिए सबसे पहले सही प्रकार के ओट्स का चयन करना जरूरी है। बाजार में कई तरह के ओट्स मिलते हैं, जैसे जल्दी बनने वाले ओट्स, रोल्ड ओट्स और स्टील-कट ओट्स। सब्जियों के साथ खाने के लिए रोल्ड ओट्स या स्टील-कट ओट्स सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये ज्यादा पोषक तत्व और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनका स्वाद भी बेहतर होता है और ये पचाने में भी आसान होते हैं।

#2 सही मात्रा में पानी मिलाएं ओट्स को पकाने के लिए पानी की सही मात्रा बहुत जरूरी होती है। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो आपका व्यंजन पतला हो जाएगा और कम पानी डालने पर वह गाढ़ा हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में जरूरत के मुताबिक पानी गर्म करें, फिर उसमें ओट्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां डालें और मध्यम आंच पर पकाएं। इससे आपका व्यंजन न तो पतला होगा और न ही गाढ़ा।

#3 कुकर में पकाना है तो ध्यान रखें अगर आप कुकर में सब्जियों के साथ ओट्स को पकाना चाहते हैं तो सबसे पहले कुकर में थोड़ा-सा तेल गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक डालकर भूनें। इसके बाद इसमें ओट्स और पानी डालें और एक सीटी आने के बाद इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं। कुकर को खोलने से पहले इसे 5 मिनट तक ढका रहने दें ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और इसका स्वाद बेहतरीन हो।

#4 सब्जियों की मात्रा का रखें ध्यान सब्जियों की मात्रा आपके व्यंजन के पोषण स्तर को प्रभावित कर सकती है। अगर आप ज्यादा सब्जियां डालेंगे तो आपका व्यंजन पौष्टिक बनेगा, लेकिन अगर कम सब्जियां डालेंगे तो इसका स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए सबसे पहले जरूरत के मुताबिक तेल गर्म करके उसमें बारीक कटी प्याज, लहसुन, अदरक डालकर भूनें, फिर इसमें बारीक कटी हुई गाजर, मटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च डालें। इसके बाद इसमें ओट्स और पानी डालकर अच्छे से पकाएं।