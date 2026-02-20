घर पर वेज कटलेट बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, बनेंगे सही

वेज कटलेट एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह स्वादिष्ट और कुरकुरा नाश्ता न केवल बच्चों को पसंद आता है, बल्कि बड़ों के बीच भी इसकी मांग रहती है। इस लेख में हम आपको कुछ अहम टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने वेज कटलेट को और भी बेहतर बना सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने कटलेट को ज्यादा स्वादिष्ट और कुरकुरा बना सकते हैं।

#1 सब्जियों का सही चयन करें वेज कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियों का सही चयन करना जरूरी है। आलू, गाजर, मटर, शिमला मिर्च और हरी मटर जैसी ताजगी भरी सब्जियां ही चुनें। इनका उपयोग करने से कटलेट का स्वाद बेहतर होगा और इसमें पोषण भी अधिक मिलेगा। इसके अलावा आप अपने कटलेट में फूलगोभी, बीन्स, और स्वीटकॉर्न जैसी सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

#2 आलू को अच्छे से पकाएं आलू को वेज कटलेट बनाने के लिए अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है। अगर आलू कच्चे रह जाएंगे तो कटलेट टूट सकते हैं या सही तरीके से नहीं बनेगा। इसलिए आलू को पहले छीलकर उबालें और फिर ठंडा करके मैश कर लें। इसके बाद इसमें अन्य सब्जियां मिलाएं। इससे आपका वेज कटलेट न केवल कुरकुरा बनेगा बल्कि इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। सही तरीके से पकाए गए आलू से आपका वेज कटलेट बेहतरीन बनेगा।

#3 मसालों का सही मिश्रण बनाएं वेज कटलेट में मसालों का सही मिश्रण होना बहुत जरूरी है ताकि इसका स्वाद खास लगे। अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, गरम मसाला और नमक जैसे मसालों का सही अनुपात मिलाकर इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी मिला सकते हैं ताकि इसमें एक अलग ही तड़का लग जाए। सही मसाले मिलाने से कटलेट का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और इसे खाने का मजा दोगुना हो जाएगा।

#4 ब्रेड के चूरे का उपयोग करें कटलेट को कुरकुरा बनाने के लिए ब्रेड के चूरे का उपयोग करना अच्छा तरीका हो सकता है। ब्रेड के चूरे से कटलेट बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम बनता है। आप ब्रेड स्लाइस को पीसकर चूरा बना सकते हैं या बाजार से तैयार चूरा भी खरीद सकते हैं। इन दोनों तरीकों से आप अपने कटलेट को बेहतरीन बना सकते हैं। सही अनुपात में ब्रेड के चूरे मिलाने से आपका वेज कटलेट और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा।